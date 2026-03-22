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UN BUEN TRIUNFO

Con "Dibu" Martínez como titular, Aston Villa venció a West Ham por Premier League y está cuarto

Con Dibu Martínez y Emiliano Buendía, Aston Villa le ganó 2-0 a West Ham y quedó cuarto en la Premier League.

Juan Riera
Juan Riera

El Aston Villa de Emiliano Martínez y Emiliano Buendía derrotó 2 a 0 al West Ham United, donde milita Valentín Castellanos, y se subió al cuarto puesto de la Premier League de Inglaterra, en plena zona de clasificación a la UEFA Champions League.

El equipo dirigido por Unai Emery ratificó su gran momento, luego de haber vencido días atrás al Lille OSC por la UEFA Europa League, y dejó atrás la caída frente al Manchester United en el torneo local.

Aston Villa vs West Ham: resumen y goles

En el Villa Park, el conjunto local abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo con un gran gol de John McGinn, tras una jugada preparada desde un tiro libre.

Ya en el segundo tiempo, a los 25 minutos, Ollie Watkins aprovechó un rebote en el área y selló el 2-0 definitivo para el equipo de Birmingham.

Cómo quedaron Aston Villa y West Ham en la tabla

Con este triunfo, el Aston Villa alcanzó los 54 puntos y se posicionó cuarto en la Premier League, consolidándose en puestos de clasificación a la Champions League y superando por cinco unidades al Liverpool.

Por su parte, el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo no logra salir del fondo: se mantiene en la decimoctava posición con 29 puntos, en zona de descenso al Championship.

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