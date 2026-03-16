Bombazo: Enzo Fernández tiene en mente dejar el Chelsea

El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea vuelve a generar rumores en el mercado de pases europeo. Según reveló Gastón Edul, existe la posibilidad de que el mediocampista abandone Stamford Bridge durante el próximo mercado de verano, a pesar de tener contrato vigente hasta 2032.

Enzo Fernández tiene chances de salir de Chelsea en el próximo mercado de pases de verano europeo. pic.twitter.com/f5XPr2oNF9 — Gastón Edul (@gastonedul) March 15, 2026

El volante campeón del mundo llegó al conjunto londinense a comienzos de 2023 tras su salida de SL Benfica en una operación cercana a los 120 millones de euros. En aquel momento, el Real Madrid también seguía de cerca su situación, aunque finalmente decidió no avanzar con una oferta millonaria.

El presidente del club blanco, Florentino Pérez, optó en ese momento por no desembolsar los más de 100 millones de euros que exigía el Benfica. El Chelsea, en cambio, sí ejecutó la operación y convirtió al argentino en uno de los fichajes más caros de su historia.

La voluntad de Enzo Fernández

Uno de los factores que podría resultar clave en una eventual negociación es la propia intención del futbolista. En las oficinas de Valdebebas consideran que el mediocampista vería con buenos ojos la posibilidad de jugar en el estadio Santiago Bernabéu Stadium.

A lo largo de distintas entrevistas, Fernández ha manifestado su interés por jugar en LaLiga de España, y dentro del entorno del mercado europeo muchos interpretan que el Real Madrid sería su destino ideal.

Por este motivo, el club merengue podría volver a mover sus fichas en el próximo mercado de pases. En la dirección deportiva creen que la llegada del mediocampista argentino supondría un salto de calidad importante para la plantilla y una pieza clave para reforzar el centro del campo de cara al futuro.