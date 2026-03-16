Franco Colapinto ya conoce 20 circuitos de Fórmula 1: cuáles le faltan en la temporada 2026

Franco Colapinto atraviesa su tercera temporada en la Fórmula 1, aunque 2026 es la primera en la que pudo comenzar el campeonato desde la primera carrera. Esto le permitió empezar a completar el recorrido por los circuitos del calendario en los que todavía no había competido.

Los circuitos que conoció Colapinto en 2024

Durante 2024, el argentino debutó en la máxima categoría en la parte final del campeonato y participó en los últimos nueve Grandes Premios del año. En esa temporada giró por primera vez en los circuitos de:

Italia

Azerbaiyán

Singapur

Estados Unidos

México

Brasil

Las Vegas

Qatar

Abu Dhabi

La expansión de su experiencia en 2025 con Alpine

En 2025, ya como piloto de Alpine F1 Team, Colapinto disputó 18 de las 24 carreras del campeonato y sumó experiencia en otros nueve trazados del calendario:

Emilia-Romaña

Mónaco

España

Canadá

Austria

Gran Bretaña

Bélgica

Hungría

Países Bajos

El inicio de la temporada 2026

En lo que va del campeonato 2026, el piloto argentino ya corrió los Grandes Premios de Australia y China. Justamente en esta última carrera consiguió un décimo puesto que le permitió volver a sumar puntos después de más de un año.

Los cinco circuitos que aún no conoce Colapinto

Al argentino todavía le quedan cinco circuitos por descubrir dentro del calendario actual de la Fórmula 1.

Uno de ellos será el del Gran Premio de Japón, que se disputará dentro de dos semanas. Luego llegará el turno del Gran Premio de Miami.

Más adelante aparecerá una novedad absoluta: el Gran Premio de Madrid, un circuito que debutará en el calendario este año y que será completamente nuevo para todos los pilotos.

Por último, todavía existe incertidumbre sobre los Gran Premio de Bahréin y el Gran Premio de Arabia Saudita, que fueron suspendidos por la guerra en Medio Oriente. La organización del campeonato aún no confirmó si serán cancelados definitivamente, reprogramados más adelante o reemplazados por otros circuitos.

Cuántos circuitos de Fórmula 1 ya conoce Colapinto

Con este recorrido, Franco Colapinto ya giró en 20 circuitos diferentes de Fórmula 1. Sin embargo, uno de ellos -el de Emilia-Romaña- fue retirado del calendario actual, por lo que todavía le quedan cinco trazados por conocer: Japón, Miami, Madrid, Bahréin y Arabia Saudita.