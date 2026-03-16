Karina La Princesita habría comenzado un romance con un jugador de Los Pumas: "Muy acaramelados..."

Karina "La Princesita" le habría dado una nueva oportunidad al amor, ya que en las últimas horas fue relacionada con un integrante de Los Pumas. De acuerdo con lo trascendido, la cantante fue vista muy cerca del rugbier en un evento deportivo en Miami.

En un enigmático de "El Ejército de la Mañana" (Bondi Live), Pepe Ochoa aportó detalles sobre esta relación secreta. "Ellos se mostraron juntos en un lugar en Miami. Él vive en Francia, se llama Mateo y se dedica al rugby. Es jugador de Los Pumas, juega en un equipo de Francia", comenzó diciendo.

"Se encontraron y estuvieron juntos, y los vieron en un partido de básquet", agregó. Luego, sumó pistas sobre la otra protagonista de esta historia: "Ella estuvo en el Bailando y en el Cantando más de una vez. Fue panelista de LAM, y acá es muy conocida. Su rubro principal es cantar. Tiene una hija (Sol) y dos exparejas famosas (El Polaco y Kun Agüero). Todo el país la ama".

Finalmente, Ochoa reveló: Mateo Carreras está saliendo con Karina La Princesita", aunque no precisó hace cuánto que comenzaron el vínculo. "Se los vio muy acaramelados, todo el tiempo juntos. Llegaron y se fueron juntos", señaló el conductor.

Karina La Princesita estaría saliendo con Mateo Carreras.

Quién es Mateo Carreras

Nacido el 17 de diciembre de 1999 en San Miguel de Tucumán, Mateo tiene 26 años. Es papá de una nena de 2 años, fruto de su relación con Pauli Sánchez.

En la actualidad se desempeña como wing en el Aviron Bayonnais del Top 14 de Francia. De juvenil fue parte de los Pumitas y una de las grandes figuras de la Selección Argentina de Rugby.