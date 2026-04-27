Con 20 años, creó una app que conecta personas a través de la música

Con apenas 20 años, el argentino Martín Barraza decidió convertir una idea cotidiana en un proyecto tecnológico con proyección global. Nacido en San Juan, el joven desarrolló Musify Social, una aplicación que busca conectar personas a partir de sus gustos musicales, ofreciendo una experiencia interactiva y centrada en el usuario.

La plataforma, que estará disponible desde el 1 de mayo en Google Play Store, propone un sistema basado en un mapa en el que los usuarios pueden ver qué canciones se están escuchando en su entorno y, a partir de allí, interactuar con otros perfiles con intereses similares.

Martín Barraza desarrolló Musify Social, una app que busca conectar personas a través de la música en tiempo real

Una red social basada en la música

Entre sus principales funciones, la app permite visualizar la actividad musical en distintos puntos, dejar mensajes al estilo "grafiti digital", iniciar conversaciones privadas y vincular cuentas de servicios como Spotify, YouTube Music, Apple Music y Tidal mediante integración con Last.fm. La propuesta apunta a generar una red social diferente, donde la música funcione como punto de encuentro.

Uno de los ejes centrales del desarrollo es la privacidad. Según explicó Barraza, compartir la ubicación es completamente opcional y la aplicación incluye un "modo fantasma" que permite navegar sin ser visible para otros usuarios. Además, no se almacena historial de ubicación ni de actividad dentro de la plataforma.

De la curiosidad a la innovación

El interés del joven por la tecnología comenzó a una edad temprana: a los 8 años ya se inclinaba por la programación. Más adelante, se formó como técnico informático en la EPET N°4 y actualmente cursa la Licenciatura en Informática, mientras continúa desarrollando nuevas ideas.

En esta primera etapa, Musify Social cuenta con una base inicial de usuarios, pero su creador apunta a escalar el proyecto a nivel internacional y consolidarlo como una alternativa innovadora dentro del universo de las redes sociales.

La idea surgió de una escena habitual: personas caminando con auriculares y la curiosidad de saber qué están escuchando. A partir de esa simple pregunta, Barraza construyó una herramienta que busca transformar la forma en que la música conecta a las personas.