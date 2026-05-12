Jamiroquai regresa a la Argentina: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas para su show

Después de casi una década sin visitar la Argentina, Jamiroquai confirmó su esperado regreso con una presentación que promete convertirse en uno de los eventos internacionales más importantes del año. La banda británica aterrizará el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro para reencontrarse con el público argentino y repasar una carrera que marcó a generaciones enteras.

El show llega en un momento clave para el grupo liderado por Jay Kay. En 2026 se cumplen 30 años del lanzamiento de "Virtual Insanity", uno de los himnos más emblemáticos de la música de los 90, y además la banda se encuentra ultimando detalles de lo que será su noveno álbum de estudio, el primero en casi diez años.

Jamiroquai vuelve a la Argentina después de nueve años para celebrar los 30 años de Virtual Insanity

Durante la noche, los fans podrán disfrutar de clásicos como "Space Cowboy", "Cosmic Girl" y "Virtual Insanity", junto con material inédito de esta nueva etapa. Con casi tres décadas de trayectoria, millones de reproducciones en plataformas digitales y una identidad sonora que fusiona funk, soul, acid jazz y electrónica, Jamiroquai mantiene intacta su vigencia dentro de la escena global.

La fecha en Buenos Aires forma parte de una gira regional que también incluirá presentaciones en Brasil, Chile, Colombia y México, reafirmando la dimensión internacional de una de las bandas más influyentes del género.

Liderados por Jay Kay, los británicos se presentarán el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro

Entradas: preventa, venta general, precios y ubicaciones

La preventa exclusiva para clientes Banco Patagonia Visa comenzará el lunes 18 de mayo a las 10:00 horas, con la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés y 10% de descuento abonando con Patagonia Débito Visa.

Por su parte, la venta general se habilitará el martes 19 de mayo a las 10:00 horas, con todos los medios de pago disponibles a través de All Access.

Los precios confirmados para el show son: