Sofía "La Reini" Gonet cruzó a Homero Pettinato tras sus dichos y lanzó una frase letal: "Miente..."

Aunque llevan nueve meses separados y protagonizaron fuertes enfrentamientos en redes sociales, recientemente Homero Pettinato sorprendió al revelar que aún está "enamorado" de Sofía "La Reini" Gonet. Ante las repercusiones, la influencer salió al cruce y dio detalles sobre cómo es hoy su vínculo con el comediante.

Tras semanas de versiones y una fuerte exposición mediática por la final de "MasterChef Celebrity", la joven decidió hablar sin filtros sobre su presente personal y sentimental. "Se puede decir que estoy bien. Estoy bien, sí, estoy tranquila", comenzó expresando, en un móvil de "Infama" (América TV).

Sin embargo, La Reini no esquivó lo vivido en el último tiempo. "Tuve un mes sentimental complicado", reconoció. En ese contexto, también sorprendió al contar su decisión actual: "Me mantengo en el celibato aunque no me crean. Te lo juro, me mantengo en el celibato", lanzó.

En la misma línea, reveló el proceso personal que atraviesa. "Estoy haciendo mucha terapia también. Cuatro veces por semana, más o menos", explicó, dejando en claro el trabajo emocional que viene realizando tras una relación marcada por altibajos.

Homero Pettinato y Sofía La Reini se conocieron en Olga.

Consultada por los dichos de Homero Pettinato, Sofía Gonet no dudó en marcar distancia. "Yo no sigo enamorada", afirmó. Y fue más allá con una frase contundente: "No creo que él esté enamorado de mí tampoco. Para mí, miente".

Además, recordó los intentos fallidos de recomponer el vínculo. "Intentamos volver en su momento por décimo quinta vez. No funcionó", disparó con ironía. Luego aclaró cómo están las cosas entre ellos: "Ahora realmente estamos en contacto cero".

Homero Pettinato en el cumpleaños de La Reini.

Por último, la influencer desmintió las versiones de reconciliación que habían circulado semanas atrás, luego de que se asegurara que ambos habían sido vistos en la Costa Atlántica durante el mismo fin de semana. "En Cariló no", aseguró.

Aunque, reconoció que en el pasado hubo encuentros. "Antes es verdad que nos encontramos y que intentamos volver. No funcionó, nos llevamos mal", confesó. Y concluyó bajando el tono de la situación: "Terminamos bien, normal. Pero contacto cero".