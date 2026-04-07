La fuerte confesión de Homero Pettinato sobre Sofía "La Reini" Gonet que sorprendió a todos: "Sigo enamorado..."

A casi nueve meses de la polémica separación de Homero Pettinato y Sofía Gonet, la historia sigue dando de qué hablar. En medio de rumores de reconciliación, el humorista habló sin filtro sobre el vínculo que los unió, el conflicto que atravesaron y el presente entre ambos. Lejos de esquivar el tema, sorprendió al admitir que aún está "enamorado" de su ex. Una declaración que volvió a encender la polémica.

En el ciclo de entrevistas "Hay amor" de Nacho Elizalde, el hijo de Roberto Pettinato recordó la intensidad de esa relación que marcó su vida. "Sofía fue mi tercer gran amor, fue la tercera vez que me enamoré genuinamente de una persona", expresó. Sin embargo, ese entusiasmo inicial se fue desgastando con el tiempo. Las diferencias crecieron, las discusiones se volvieron habituales y el desgaste terminó siendo inevitable.

Según explicó, intentó cambiar aspectos propios para sostener la pareja, pero no alcanzó. Cada conflicto derivaba en distanciamientos momentáneos y el ida y vuelta nunca logró estabilizarse. Aun así, cuando Elizalde le preguntó si La Reini fue quien terminó el vínculo, Homero dejó una frase que alimenta especulaciones. "No cortó, no está bien cortado... Había para más, todavía", señaló.

El vínculo no solo fue intenso puertas adentro, sino que explotó en redes. Pettinato recordó los ataques que recibió por parte de usuarios que cuestionaban la relación. "Los comentarios eran ‘¿por qué está con este gordo horrible?', ‘Este es un cachivache', ‘Sofi te merecés algo mejor', y todo sin conocerme", relató. Una exposición que, según dijo, lo golpeó fuerte y lo empujó a revisar muchas cosas.

"Fue mi única relación mediática y espero no repetirla", lanzó. Incluso, aunque creció en una familia marcada por el escándalo, el integrante de Olga recordó cómo terminó envuelto en ese mundo: "Yo siempre había serpenteado de una manera increíble lo mediático... y terminé ahí adentro de una patada en el ort***".

Homero Pettinato y Sofía "La Reini" Gonet estuvieron juntos cerca de cinco meses.

Sobre las polémicas que surgieron tras la separación, Homero reconoció errores propios y asumió haber dicho cosas de las que hoy se arrepiente. "Después yo le dije cosas horribles, que fue un momento de calentura", admitió. También habló de las dificultades de ambos para gestionar el vínculo.

En ese contexto, el comediante reveló el impacto que tuvo toda esta situación en su vida laboral. Contó que temió por su carrera tras las acusaciones públicas y el nivel de exposición. "Su intención era que no labure nunca más... y además no me lo merecía", sostuvo.

A pesar de todo, el sentimiento sigue intacto. "No te puedo prometer que no vaya a volver a intentarlo... Yo sigo enamorado", aseguró Pettinato. Aunque fue claro al recordar cómo se sentía en ese momento: "No me recuerdo feliz al lado de ella, para nada, me recuerdo apagado, triste, y con mucha paranoia". Una frase que resume el contraste entre el amor y el desgaste.

Homero Pettinato y La Reini se conocieron en Olga.

Durante la charla, el compañero de Migue Granados también mostró un costado más íntimo. "Soy una persona muy segura y muy al frente y cuando estoy enamorado de alguien, quedo boludo", confesó entre risas. Luego fue más profundo y vinculó su forma de amar con su historia personal: "¿De dónde viene toda esa dependencia emocional en el amor? Falta de aprobación de la figura paterna cuando sos chico", analizó.

Aunque no está claro si Homero y La Reini volverán a apostar por el vínculo, lo cierto es que la historia dejó una marca profunda tanto en lo personal como en lo laboral de ambos.