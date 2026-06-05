De qué murió el Indio Solari en su casa en Parque Leloir

Una dura noticia sacudió al mundo de la música este viernes 5 de junio: murió Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años. El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota padecía mal de Parkinson desde hacía aproximadamente una década. Su cuerpo fue hallado en su domicilio de Parque Leloir, en Ituzaingó, donde los médicos declararon su muerte. La UFI N°2 de Ituzaingó dispuso las actuaciones correspondientes y no señaló otras causas de muerte que no sean la enfermedad que lo aquejaba.

El propio Solari había confirmado públicamente su diagnóstico en 2016, antes de arrancar un show en Tandil, cuando sorprendió a todos al salir a escena para hablar sobre su estado de salud. "Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida", dijo ante una multitud que lo ovacionó. Años más tarde, en 2023, en una entrevista con la radio madrileña Mariskal Rock, volvió a referirse al tema con la misma entereza: "Es lo que hay, hay que darle batalla. Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando".

El último susto, en febrero

En febrero de este año surgieron versiones de que el músico había sufrido un ACV, pero sus allegados lo desmintieron a través de las redes sociales. "La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado", expresaron en ese momento. La noticia de su muerte, apenas cuatro meses después, tomó por sorpresa a propios y extraños.

La reacción del mundo del rock

Mario Pergolini se enteró en plena transmisión de su programa en Vorterix y no ocultó el impacto. La coincidencia lo dejó sin palabras: el ciclo había arrancado ese viernes con música de los Redondos y el conductor acababa de mostrar fotos junto al músico. "Estoy asombradísimo. Me impacta la noticia porque es inesperada. Estoy impactado por la noticia y por la coincidencia del momento", dijo atónito al aire.

En las redes, los fanáticos no tardaron en pronunciarse con sentidos mensajes de despedida. "Festejamos y seguiremos festejando porque el Indio Solari y su legado son y serán eternos. Beso al cielo, compañero"; "Qué locura, no caigo todavía... No tenemos dimensión del legado que deja este hombre en nuestras vidas y nuestra cultura"; "Sin ser contemporáneo, Los Redondos fue una buena parte de mi adolescencia. Parte de mi vida que todavía mantengo. Que en paz descanses. Donde hay dolor, habrá canciones", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en X.