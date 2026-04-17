Ni Taylor Swift ni Beyoncé: Rihanna marca un hito único en la música sin sacar álbumes en una década

Rihanna no solo domina los rankings: también redefine lo que significa ser una artista global. A lo largo de los años, construyó un perfil que combina música, negocios y cultura, posicionándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento.

Lejos de limitarse al estudio de grabación, la artista amplió su alcance con proyectos que marcaron tendencia y consolidaron su presencia incluso en momentos de silencio musical.

Un récord histórico que sacude la industria

La cantante alcanzó un logro sin precedentes: 200 millones de certificaciones de sencillos otorgadas por la Recording Industry Association of America (RIAA).

Este número no solo impresiona por su magnitud, sino por un dato clave: Rihanna lo consiguió sin haber lanzado un álbum desde Anti en 2016.

De esta manera, supera a figuras como Taylor Swift y Beyoncé, consolidándose como la artista de singles más exitosa de todos los tiempos en Estados Unidos

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El secreto: canciones que nunca pasan de moda

El impacto de Rihanna se explica por la fuerza de su catálogo. Temas como Umbrella, Diamonds, We Found Love y Work siguen vigentes en playlists de todo el mundo.

En la era del streaming, donde muchos éxitos son efímeros, sus canciones demostraron una permanencia única. Incluso tracks como Needed Me y Love on the Brain continúan sumando reproducciones y certificaciones.

Actualmente, la artista ostenta el récord de más sencillos diamante entre mujeres, con siete en total.

Una estrategia silenciosa pero efectiva

Aunque no lanzó discos en la última década, Rihanna nunca desapareció del todo. Sus apariciones fueron estratégicas y de alto impacto.

Uno de los momentos más destacados fue su participación con Lift Me Up, parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, que incluso la llevó a los premios Oscar.

A eso se suma su icónica presentación en el Super Bowl 2023, un show que reactivó el consumo global de su música y funcionó como impulso clave para este nuevo récord.

De estrella pop a magnate global

Más allá de la música, la artista construyó un imperio con su marca Fenty, revolucionando la industria de la belleza con un enfoque inclusivo.

Este perfil empresarial la posicionó entre las mujeres más ricas del mundo, demostrando que su influencia va mucho más allá de los escenarios.

Un reinado sin competencia... y con deuda pendiente

Este logro confirma algo que ya parecía evidente: Rihanna no necesita lanzar música constantemente para dominar la industria. Su legado sigue creciendo incluso en pausa.

Sin embargo, para sus fans, el récord tiene un sabor agridulce. Mientras sus números siguen rompiendo marcas, la expectativa por un nuevo álbum -ese esperado "R9"- crece cada vez más.

Por ahora, la artista se mantiene en la cima con una fórmula única: impacto duradero, visión estratégica y un catálogo que no deja de sonar.