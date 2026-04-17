Maria Becerra sorprendió con una faceta desconocida: "Barbie soldadora" y un gesto de amor por sus mascotas

Maria Becerra es sinónimo de hits, coreografías y shows impactantes. Sin embargo, detrás de su faceta artística, la cantante también cultiva otras habilidades que poco tienen que ver con el mundo musical.

En su tiempo libre, la referente urbana demuestra interés por actividades manuales, la vida al aire libre y la conexión con la naturaleza. Entre viajes, acampes y momentos compartidos con su pareja J Rei, la artista explora un costado más cotidiano que la acerca a sus seguidores desde otro lugar.

Una "Barbie soldadora" que se volvió viral

La sorpresa llegó cuando la cantante decidió mostrar en redes sociales un trabajo de herrería realizado con sus propias manos. En el video, se la ve equipada con traje de protección, guantes y máscara, utilizando herramientas específicas para soldar.

El resultado: una reja de hierro construida junto a su pareja para reforzar la seguridad en su hogar. La propia artista se definió con humor como una "Barbie soldadora", frase que rápidamente se viralizó entre sus fans.

El proyecto no solo dejó en evidencia su destreza manual, sino también su iniciativa para resolver situaciones cotidianas sin depender de terceros.

Amor incondicional por sus mascotas

Uno de los motores detrás de esta obra fue el cuidado de sus animales. La Nena de Argentina convive con 8 perros y 4 gatos, formando una gran familia a la que suele mostrar con orgullo en sus redes.

El detonante puntual fue Tita, una de sus perras, que tiene la costumbre de saltar los límites del patio y salir hacia la calle, lo que encendió la preocupación en la pareja.

Frente a este escenario, decidieron construir una estructura que permitiera restringir el acceso a zonas peligrosas y garantizar su bienestar.

Concientización y compromiso animal

Más allá de lo anecdótico, la artista también aprovecha su alcance para generar conciencia sobre la adopción responsable y el cuidado animal.

A través de sus publicaciones, comparte momentos de su vida cotidiana junto a sus mascotas, destacando la importancia de brindarles un hogar seguro y lleno de amor.

Un ejemplo que va más allá del escenario

Con este gesto, la artista no solo mostró una nueva faceta, sino que dejó un mensaje claro: incluso con todos los recursos a su alcance, eligió involucrarse personalmente en una solución concreta.

Lejos de limitarse a su rol como artista, reafirma que sus intereses y capacidades trascienden la música. Y, en ese camino, demuestra que el compromiso y el amor por los suyos pueden transformarse en acciones reales que inspiran a miles.