Daniela Milagros pisa el The Roxy Live y presenta su explosivo "Attention, Attention"

En una escena en constante renovación, Daniela Milagros se posiciona como una de las figuras emergentes con mayor proyección. Multifacética y talentosa, su música avanza con firmeza, conquistando públicos en cada escenario que pisa.

Su crecimiento en el último tiempo no pasó desapercibido: con una personalidad hipnótica y una actitud decidida, la artista logró destacarse en festivales, openings y presentaciones en vivo donde llevó su propuesta a otro nivel.

Fecha confirmada: un show clave en su carrera

El próximo 30 de mayo, la joven artista se presentará en The Roxy Live, uno de los escenarios más importantes de la ciudad.

Allí interpretará las canciones de "Attention, Attention", su álbum debut, en un show propio que promete desplegar toda la potencia de su propuesta rock/pop.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma All Access, generando gran expectativa entre sus seguidores.

"Attention, Attention": el inicio de una nueva etapa

Su primer material de estudio, "Attention, Attention", marca un punto de partida clave en su carrera. Con este lanzamiento, la artista inicia una etapa sólida que la posiciona dentro de la nueva generación del rock/pop argentino.

El disco incluye los singles "EGO", "PSYCHOKILLER" -su versión en español del clásico de Talking Heads-, "FANTASÍA", "HIPNOTIZA" y "ADRENALINA", canciones que reflejan su identidad artística y su versatilidad sonora.

Un show que promete potencia y autenticidad

Con un set explosivo, Daniela Milagros desplegará toda la fuerza de su música en vivo, combinando energía, presencia escénica y una impronta auténtica.

La cita en el Roxy Live se perfila como una experiencia intensa, donde su performance cruda y majestuosa buscará conectar de manera directa con el público y consolidar su crecimiento artístico.

Talento, versatilidad y una identidad propia

Nacida en 2004 en la Ciudad de Buenos Aires, Daniela no solo se destaca como cantante, sino también como compositora, actriz y multiinstrumentista. Domina piano, bajo, batería y keytar, herramientas que le permiten construir una propuesta sólida y personal.

Su versatilidad y búsqueda constante dentro del género le dieron reconocimiento tanto del público como de la crítica, posicionándola como una artista con brillo propio.

Además, fue elegida como embajadora en Latinoamérica por marcas de prestigio como CASIO y la firma alemana Warwick, vinculada a reconocidos músicos internacionales como Robert Trujillo.

Una carrera en ascenso que no se detiene

Con una proyección cada vez más firme, Daniela Milagros continúa rompiendo barreras y expandiendo su universo artístico.

El show del 30 de mayo en The Roxy Live no solo será la presentación de su primer álbum, sino también una nueva confirmación de que su nombre empieza a ocupar un lugar destacado dentro de la música argentina actual.