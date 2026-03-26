Rosalía canceló su show en Milán tras media hora por un problema de salud
La artista española debió suspender su concierto en Italia luego de sufrir una fuerte intoxicación alimentaria. "Estoy muy enferma", expresó ante sus fans.
Rosalía vivió un momento inesperado durante su presentación en Milán, Italia, cuando debió cancelar su show apenas 30 minutos después de haber comenzado debido a un problema de salud.
El concierto ya había iniciado con una demora de casi una hora, pero fue durante el desarrollo del mismo cuando la artista comenzó a sentirse cada vez peor. Visiblemente afectada, decidió hablarle al público y explicar lo que estaba ocurriendo: "Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal. He estado vomitando en el camarín", expresó.
A pesar del malestar, la cantante intentó continuar con el espectáculo, dejando en claro su compromiso con sus fans. "De verdad quiero dar el mejor espectáculo posible... estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo. Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar", sostuvo sobre el escenario.
Finalmente, y ante la imposibilidad de seguir adelante, Rosalía tomó la decisión de cancelar el recital, marcando la primera vez en su carrera que suspende un show una vez iniciado.
El episodio se da en medio de su Lux Tour 2026, que continuará en los próximos días con presentaciones en España. La artista tiene programados shows el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena, por lo que contará con algunos días para recuperarse.
Más adelante, la gira también llegará a Argentina, donde Rosalía tiene previstas presentaciones el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena, en lo que serán algunos de los shows más esperados por su público local.