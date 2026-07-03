Ansu Fati da el salto a la música y firma con Music Brokers para lanzar su carrera artística

Ansu Fati comienza a escribir una nueva página en su carrera. Además de su presente como futbolista, el delantero del FC Barcelona, actualmente cedido al Mónaco, anunció el inicio de su carrera musical de la mano de Music Brokers y presentó "Sea Como Sea", su primer sencillo oficial, ya disponible en todas las plataformas digitales.

Con este lanzamiento, el atacante se convierte en el primer jugador del Barcelona en desarrollar oficialmente una carrera artística dentro de la música, en un proyecto que nació de manera espontánea durante su estadía en el fútbol francés.

Ansu Fati lanzó "Sea Como Sea", su primera canción, y dio inicio a su carrera musical junto a Music Brokers

La historia de la canción comenzó lejos de los estadios. Después de cada entrenamiento en el Mónaco, Ansu Fati y Paul Pogba recorrían los 25 minutos que separan el Stade Louis II de la ciudad de Niza para reunirse en el estudio del productor Gambinoalaprod. Entre sesiones de grabación y largas conversaciones comenzó a tomar forma un proyecto que terminó convirtiéndose en su debut musical.

"Me gusta expresar lo que vivo", había señalado Ansu en distintas entrevistas, una idea que se refleja en la letra de "Sea Como Sea", una canción que habla de perseverancia, superación y resiliencia.

El lanzamiento llega en un momento muy especial para el futbolista. Tras una temporada con once goles en 25 partidos de la Liga de Francia, Ansu cerró el curso como el futbolista español con mejor promedio de goles por minuto entre las cinco grandes ligas europeas, mientras el Mónaco analiza ejecutar la opción de compra por su ficha.

Musicalmente, "Sea Como Sea" fusiona Afrobeats latino, reggaetón y amapiano, una combinación que también refleja la historia personal del delantero. El Afrobeats remite a Guinea-Bisáu, país donde nació; el reggaetón conecta con la Andalucía donde creció desde los seis años; mientras que el amapiano aporta una sonoridad contemporánea inspirada en la escena musical sudafricana.

El futbolista del FC Barcelona fusiona afrobeats, reggaetón y amapiano en un proyecto nacido junto a Paul Pogba en Francia

"Mucha gente cree que conoce mi historia porque vio mis goles. Lo que escucharán en esta música es la otra mitad", expresó el futbolista sobre este nuevo desafío artístico.

El sencillo fue publicado el 19 de junio de 2026 a través de Music Brokers, con distribución global de The Orchard (Sony Music), y fue producido por Gambinoalaprod, Adrián Ayerbe y Federico Scialabba.

Además del lanzamiento, la campaña promocional contará con la participación de varios futbolistas cercanos al delantero, acompañando el comienzo de una faceta que promete desarrollarse en paralelo a su carrera dentro del fútbol profesional.