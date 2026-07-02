NTX vuelve a la Argentina: cuándo será el esperado show en Buenos Aires

El fenómeno del K-pop continúa expandiéndose en Latinoamérica y NTX es uno de los grupos que más creció en la región.

Luego de una primera visita que despertó una gran repercusión entre los fanáticos argentinos, la banda confirmó su regreso a Buenos Aires como parte de su Gira Latinoamericana 2026, un recorrido que incluirá presentaciones en seis países.

Cuándo y dónde se presentará NTX en Argentina

Los fanáticos argentinos ya tienen fecha para el esperado reencuentro con la banda.

El show se realizará el 10 de julio en Palermo Groove, donde el grupo ofrecerá un espectáculo especialmente pensado para sus seguidores.

Además del concierto, la producción anunció que habrá experiencias exclusivas para los fans, con beneficios especiales y actividades que permitirán un mayor acercamiento con los integrantes del grupo.

NTX en Argentina

Una gira que recorrerá seis países de Latinoamérica

Antes de regresar a la Argentina, NTX llevará su música por una extensa gira que abarcará 18 presentaciones en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y México.

El tour representa uno de los pasos más importantes en la expansión internacional del grupo y confirma el creciente interés que el K-pop genera en el público latinoamericano.

El fuerte vínculo que construyó con los fans argentinos

Tras su primera visita al país, los integrantes de NTX mantuvieron un contacto permanente con sus seguidores argentinos a través de las redes sociales.

Durante los últimos meses compartieron videos, desafíos virales e interacciones inspiradas en la cultura y la música argentina, generando millones de visualizaciones y fortaleciendo una comunidad de fans que no dejó de crecer.

Ese intercambio constante convirtió a la Argentina en uno de los mercados más activos para la banda dentro de la región.

Quiénes integran NTX

Actualmente, el grupo está formado por ocho artistas que combinan canto, rap, baile y producción musical.

HYEONGJIN: líder y vocalista principal. Se destaca por su capacidad vocal y su rol como referente del grupo.

líder y vocalista principal. Se destaca por su capacidad vocal y su rol como referente del grupo. YUNHYEOK: vocalista principal. Es reconocido por su potencia vocal y su versatilidad tanto para el canto como para el rap y la performance.

vocalista principal. Es reconocido por su potencia vocal y su versatilidad tanto para el canto como para el rap y la performance. XIHA: vocalista y bailarín principal. Tiene un papel central en las coreografías gracias a su energía y expresividad sobre el escenario.

vocalista y bailarín principal. Tiene un papel central en las coreografías gracias a su energía y expresividad sobre el escenario. CHANGHUN: vocalista y rapero. Aporta versatilidad musical y es una de las personalidades más dinámicas del grupo.

vocalista y rapero. Aporta versatilidad musical y es una de las personalidades más dinámicas del grupo. HOJUN: vocalista principal. Se caracteriza por su tono de voz y un estilo más reservado que equilibra la identidad de NTX.

vocalista principal. Se caracteriza por su tono de voz y un estilo más reservado que equilibra la identidad de NTX. RAWHYUN: rapero principal, vocalista y productor. Participa activamente en la producción musical del grupo y lanzó mixtapes antes de su debut.

rapero principal, vocalista y productor. Participa activamente en la producción musical del grupo y lanzó mixtapes antes de su debut. EUNHO: vocalista y productor. Además de su aporte artístico, se destaca por su cercanía con los fans y su participación en el desarrollo creativo del grupo.

vocalista y productor. Además de su aporte artístico, se destaca por su cercanía con los fans y su participación en el desarrollo creativo del grupo. SEUNGWON: rapero, bailarín y maknae. Antes de debutar como idol trabajó como modelo y actor infantil, y sobresale por su presencia escénica.





Los integrantes de NTX

NTX reafirma su crecimiento internacional

Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una comunidad de seguidores que no deja de expandirse, NTX atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

La gira por Latinoamérica representa un nuevo paso en su proyección internacional y su regreso a Buenos Aires aparece como uno de los eventos más esperados por los fanáticos argentinos del K-pop, que volverán a encontrarse con una de las bandas que más fortaleció su relación con el público de la región.



