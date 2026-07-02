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Judeline apuesta al electro-pop con "Besito", su nuevo y seductor sencillo

La artista española, una de las grandes revelaciones de la escena europea y protagonista de Lollapalooza Argentina 2026, presenta una canción luminosa que consolida la nueva etapa de su carrera y reafirma su proyección internacional.

Cecilia Andrea Bello
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Judeline continúa afianzándose como una de las artistas con mayor proyección de la nueva música europea con el lanzamiento de "Besito", un sencillo que la sumerge de lleno en el electro-pop y que retrata la intensidad de esos encuentros que permanecen en la memoria mucho después de terminar.

Con una producción a cargo de Lil Chick, Sacha Rudy, PHIL, Tuiste y Gese Da O, la canción propone un viaje sonoro entre amaneceres junto al mar, deseo, nostalgia y emociones que se viven sin reservas. Su estribillo inmediato y una atmósfera brillante y nocturna convierten a "Besito" en una de las propuestas más frescas de esta nueva etapa artística.

&nbsp;Judeline presenta "Besito", su nuevo sencillo de impronta electro-pop&nbsp;
 Judeline presenta "Besito", su nuevo sencillo de impronta electro-pop 

El lanzamiento llega en un momento clave para la cantante nacida en Jerez de la Frontera y criada en Barbate, Cádiz, quien, con apenas 23 años, se consolidó como una de las voces más innovadoras de la escena española gracias a una propuesta que fusiona pop, electrónica, flamenco, R&B, trap y sonidos urbanos contemporáneos.

En los últimos años, Judeline compartió escenario con artistas como J Balvin, Duki, Tainy y Dellafuente, además de presentarse en festivales internacionales como Coachella Valley Music and Arts Festival, Primavera Sound, We Love Green y Dour Festival. También fue reconocida en los MME Awards 2025, donde obtuvo tanto el MME Award como el Public Choice Award.

Entre sus canciones más populares se encuentran "Canijo", "2+1", "Mangata", "INRI", "Zarcillos de Plata", "TÚ ET MOI" y "Chica de Cristal", piezas que reflejan la diversidad sonora que caracteriza su propuesta.

Con "Besito", Judeline continúa ampliando un universo musical donde conviven la vulnerabilidad, el deseo y la experimentación, reafirmando su lugar como una de las artistas europeas más prometedoras de su generación.

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