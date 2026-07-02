Liam Gallagher "picanteó" el México vs Inglaterra del Mundial 2026 y Fher de Maná lo "atendió": "Ubícate, güey"

La previa del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 sumó un capítulo inesperado fuera de la cancha. Los protagonistas fueron Liam Gallagher, histórico vocalista de Oasis, y Fher Olvera, líder de Maná, quienes intercambiaron mensajes en redes sociales tras un desafiante pronóstico del músico británico sobre el encuentro que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.

El partido se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

El contundente pronóstico de Liam Gallagher para el México vs Inglaterra

Todo comenzó cuando una seguidora le preguntó a Liam Gallagher en su cuenta de X cuál era su predicción para el cruce entre ambas selecciones.

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, el cantante respondió:

"I think we'll beat Mexico 5-0" ("Creo que le ganaremos a México 5-0").

La publicación no tardó en viralizarse y generó cientos de comentarios entre fanáticos de ambos países.

Conocido por su pasión por el fútbol, especialmente por el Manchester City y la selección inglesa, Gallagher siguió de cerca el recorrido de Inglaterra durante la Copa del Mundo y no dudó en expresar su confianza antes del partido.

La respuesta de Fher Olvera que revolucionó las redes

El mensaje del británico encontró una rápida respuesta del lado mexicano.

Fher Olvera publicó un video en sus redes sociales envuelto en una bandera de México y respondió con humor al pronóstico del líder de Oasis.

En el video expresó:

"El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0... A ver, no manches, ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate... ahí nos vemos el domingo pa' ver cómo nos va, güey".

El tono relajado y desafiante del cantante de Maná fue celebrado por miles de usuarios, que destacaron su confianza de cara a uno de los partidos más importantes del seleccionado mexicano en el torneo.

Un cruce que alimentó la expectativa por el partido

Más allá del atractivo deportivo, el intercambio entre dos referentes de la música internacional se convirtió en uno de los temas más comentados de la previa del encuentro.

Las publicaciones de Liam Gallagher y Fher Olvera multiplicaron las interacciones en redes sociales y sumaron un condimento especial a un duelo que ya despertaba enorme expectativa por el nivel de ambas selecciones.

El enfrentamiento en la cancha tendrá la última palabra

Mientras los fanáticos continúan debatiendo quién avanzará a los cuartos de final, el intercambio entre los líderes de Oasis y Maná elevó aún más la temperatura de la previa.

Ahora será el partido en el Estadio Azteca el que determine si el pronóstico de Liam Gallagher se cumple o si México consigue darle la razón a Fher Olvera, que respondió con humor y confianza ante una de las declaraciones más comentadas de los últimos días rumbo al decisivo cruce mundialista.