Ozuna vuelve a la Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas para su show en el Movistar Arena

Ozuna confirmó su esperado regreso a la Argentina. El artista puertorriqueño se presentará el próximo 8 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires con "Una Aventura World Tour", la gira internacional con la que recorrerá distintos países de Europa y Latinoamérica durante 2026.

El espectáculo estará inspirado en Una Aventura, uno de sus lanzamientos más recientes, y propone un recorrido por las canciones que marcaron más de una década de trayectoria, además de presentar el material que forma parte de su actualidad artística.

Ozuna regresará a Buenos Aires el próximo 8 de septiembre con su "Una Aventura World Tour"

Durante el concierto, el público podrá volver a disfrutar en vivo de algunos de los mayores éxitos de Ozuna, entre ellos "Dile que tú me quieres", "Se Preparó", "Baila Baila Baila" y "Hey Mor", además de las canciones que integran esta nueva etapa de su carrera.

Con más de diez años de trayectoria, el artista se consolidó como una de las máximas figuras de la música urbana latina gracias a miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, múltiples reconocimientos en los Billboard Latin Music Awards, Latin American Music Awards y varias nominaciones a los Latin Grammy.

l artista puertorriqueño repasará sus grandes éxitos en el escenario del Movistar Arena

Su regreso a Buenos Aires representa uno de los reencuentros más esperados por el público argentino, que volverá a vivir un espectáculo con producción internacional, una renovada puesta en escena y un repertorio que repasará todas las etapas de una carrera que continúa sumando éxitos.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La preventa exclusiva para clientes Galicia comenzará hoy, miércoles 2 de julio a las 16:00, con el beneficio de seis cuotas sin interés para quienes abonen con tarjetas de crédito del banco.

Por su parte, la venta general se habilitará el jueves 3 de julio desde las 16:00, a través de la página oficial del Movistar Arena.