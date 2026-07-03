Madonna lanzó Confessions II, su esperado nuevo álbum junto a Stuart Price

Madonna abrió un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de Confessions II, su esperado nuevo álbum de estudio, ya disponible en todas las plataformas digitales a través de Warner Records.

A dos décadas de Confessions on a Dance Floor, la artista vuelve a reunirse con el productor Stuart Price para dar forma a un proyecto que expande el universo sonoro de aquel disco icónico. A lo largo de 16 canciones mezcladas de manera continua, Confessions II recorre temas como el amor, el trauma, la pérdida y la sanación, reafirmando la visión de Madonna sobre la música dance como mucho más que un género.

Madonna presentó Confessions II, un álbum que marca su reencuentro creativo con Stuart Price

"La gente piensa que la música dance es superficial, pero están muy equivocados. La pista de baile no es solo un lugar, es un umbral. Un espacio ritual donde el movimiento reemplaza al lenguaje", expresó la artista al presentar el álbum.

Con ese concepto como eje, Confessions II propone un recorrido donde la pista de baile se convierte en un espacio de escapismo, conexión y supervivencia. El disco fue anticipado por el sencillo "I Feel So Free", que alcanzó el número uno del ranking Billboard Dance Airplay, y por "Bring Your Love", canción que Madonna estrenó junto a Sabrina Carpenter durante su presentación en Coachella, a 20 años de su recordado debut en el festival.

El disco reúne colaboraciones con Sabrina Carpenter, Feid, Martin Garrix, Stromae y Lola Leon

El álbum también reúne una destacada lista de colaboraciones. Su hija, Lola Leon, participa en "The Test", una composición que ambas escribieron y que aborda desde un lugar íntimo la evolución de su vínculo personal.

Además, el productor neerlandés Martin Garrix se suma en "Bizarre", mientras que el belga Stromae aporta su sello en "My Sins Are My Savior". Por su parte, Andrew Watt y Cirkut acompañan a Stuart Price en "Danceteria" y "L.E.S. Girl", dos canciones inspiradas en los primeros años de Madonna en la ciudad de Nueva York y en la escena nocturna que marcó sus inicios.

El lanzamiento llega en un momento de gran actividad para la cantante. Recientemente se confirmó que será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Allí interpretará parte de su nuevo repertorio, incluyendo "Read My Lips", su colaboración con Feid, convertida en uno de los himnos del torneo.

Como antesala al lanzamiento, la artista sorprendió a miles de fanáticos con un show gratuito en Times Square, en Nueva York. Anunciado apenas media hora antes de comenzar, el concierto reunió a unas 50 mil personas que disfrutaron por primera vez de las nuevas canciones de Confessions II, además de algunos de los grandes clásicos de Confessions on a Dance Floor.

Con este nuevo trabajo, Madonna vuelve a reinventarse y reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes de la música pop, apostando una vez más por la pista de baile como un espacio de libertad, transformación y encuentro.