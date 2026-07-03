Taylor Swift y Travis Kelce ultiman los preparativos para su casamiento: las celebridades confirmadas que asistirán al evento

La espera terminó para los fanáticos de Taylor Swift y Travis Kelce. Luego de anunciar su compromiso en agosto, la pareja celebrará este fin de semana su esperada boda en Nueva York, un evento que promete convertirse en uno de los más importantes del año dentro del mundo del entretenimiento.

En las últimas horas trascendieron nuevos datos sobre la organización de la ceremonia, que tendrá lugar en el Madison Square Garden y contará con una enorme cantidad de invitados, además de estrictas medidas de logística y seguridad.

Una celebración a lo grande en el Madison Square Garden

De acuerdo con la información difundida y un permiso municipal obtenido por la agencia Associated Press, la boda tendrá una magnitud pocas veces vista.

La primera actividad se realizó durante la noche del 2 de julio, cuando cerca de 100 invitados participaron de una cena de ensayo organizada en el Madison Square Garden. El encuentro comenzó alrededor de las 18:30 (hora local) y funcionó como una celebración previa al evento principal.

La ceremonia central está prevista para comenzar este 3 de julio a las 17 (hora local) y podría extenderse hasta las 4 de la madrugada del sábado.

Los documentos oficiales indican que la celebración tiene capacidad para recibir hasta 1.000 personas, una cifra que confirma el carácter multitudinario que tendrá el casamiento.

Un importante operativo alrededor del estadio

La organización también contempla un importante despliegue logístico en las inmediaciones del recinto.

Según trascendió, durante la noche se producirá el cierre total de una calle para permitir la instalación de una carpa destinada al acceso vehicular y otra exclusiva para el ingreso de los invitados.

Además, se espera que varias manzanas cercanas al estadio permanezcan cerradas al tránsito desde la tarde del viernes para facilitar el desarrollo del evento.

Quiénes son las celebridades confirmadas para la boda

Con el correr de las horas comenzaron a llegar a Nueva York distintas figuras del espectáculo que integran la exclusiva lista de invitados.

Entre quienes fueron vistos en la ciudad antes de la ceremonia aparecen Selena Gomez, Jack Antonoff, Rachel Antonoff, Lena Dunham, Gigi Hadid, Bradley Cooper y Ashley Avignone, amiga de toda la vida de Taylor Swift.

También participaron de la celebración previa Erin Andrews, Charissa Thompson, Greg Olsen y Aric Jones, uno de los amigos más cercanos de Travis Kelce.

A ellos se sumarían otros nombres de gran peso como Graham Norton, Greg James, Suki Waterhouse, Adam Sandler, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, las hermanas Haim y Stevie Nicks, quien además tendría previsto realizar una presentación durante la fiesta.

Por otra parte, Harry Styles también recibió una invitación, aunque no podrá asistir debido a los compromisos que mantiene con sus conciertos en el estadio de Wembley, en Londres.

La frase de Taylor Swift que anticipaba una boda multitudinaria

Mucho antes de conocerse los detalles de la celebración, Taylor Swift ya había dejado en claro cómo imaginaba ese momento.

Durante una participación en el programa de Graham Norton el año pasado, la artista explicó por qué prefería una boda con muchos invitados y aseguró:

"Sé que va a ser divertido planificarla, porque creo que las únicas bodas estresantes son aquellas con pocos invitados y donde la gente está nerviosa. No voy a pasar por eso".

Las dimensiones del evento parecen confirmar que la cantante cumplió exactamente con esa idea.

Un casamiento que también llega con un importante gesto solidario

En la previa del casamiento, la pareja también fue noticia por una importante acción benéfica.

A comienzos de esta semana, Taylor Swift y Travis Kelce realizaron una donación de 26 millones de dólares destinada a 20 organizaciones benéficas de distintos puntos de Estados Unidos, un gesto que se conoció pocos días antes de la esperada celebración.

Todo listo para uno de los eventos más esperados del año

Con una lista de invitados repleta de estrellas, un estadio emblemático como escenario y una producción de gran escala, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se perfila como uno de los acontecimientos más comentados del año. Mientras crece la expectativa por el esperado "sí", miles de fanáticos siguen atentos cada novedad de un casamiento que promete marcar un antes y un después entre las celebraciones más importantes del mundo del espectáculo.







