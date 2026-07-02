Banda XXI y Dale Q' Va presentan "Ke T Parió", su esperada colaboración cuartetera

Banda XXI y Dale Q' Va concretaron una de las colaboraciones más esperadas por los fanáticos del cuarteto con el lanzamiento de "Ke T Parió", un sencillo que reúne la esencia de dos de las agrupaciones más populares del género.

La canción combina el característico estilo festivo de Banda XXI con la potencia vocal y la impronta de Dale Q' Va, dando como resultado un tema de ritmo intenso, estribillo pegadizo y una fuerte identidad cuartetera que busca convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada.

Las dos bandas cordobesas presentan una de las colaboraciones más esperadas del cuarteto

El estreno llega acompañado por un videoclip filmado íntegramente en la provincia de Córdoba, una producción que refleja el espíritu popular del cuarteto y la complicidad entre ambas bandas. Con escenarios representativos y una puesta en escena dinámica, el audiovisual transmite la energía que caracteriza a este género musical.

Con "Ke T Parió", Banda XXI y Dale Q' Va celebran el encuentro de dos trayectorias que marcaron la historia reciente del cuarteto y responden al deseo de miles de seguidores que esperaban ver a ambas agrupaciones compartiendo una misma canción.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y suma un nuevo capítulo a la historia de dos de los nombres más importantes de la música popular cordobesa.

Mirá el nuevo videoclip de Banda XXI y Dale Q´Va