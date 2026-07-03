Andrés Calamaro visitó a Lionel Messi y a la Selección Argentina en la previa del duelo ante Cabo Verde

Andrés Calamaro vivió una jornada muy especial junto a la Selección Argentina. En la previa del encuentro frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el músico visitó el entrenamiento de la Albiceleste en el predio Florida Blue, en Miami, y compartió un distendido momento con el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Reconocido por su pasión por el fútbol y su fanatismo por Independiente, Calamaro siguió de cerca la última práctica del seleccionado antes del compromiso que disputará este viernes en el Hard Rock Stadium.

Andrés Calamaro visitó el entrenamiento de la Selección argentina en Miami

Durante su visita saludó a los futbolistas, conversó con integrantes del cuerpo técnico y también participó del tradicional video diario que la Selección Argentina publica en sus redes sociales durante la Copa del Mundo.

Frente a las cámaras, el artista dejó un mensaje con una referencia a una de las canciones más emblemáticas de su carrera:"Hola, soy Andrés Calamaro. Me gustaría que escuchemos esta edición 'para qué contar el tiempo que nos queda', los versos elegidos en los estadios de 'Para no olvidar'".

El músico participó del video oficial de la Scaloneta y recibió una camiseta firmada por todo el plantel argentino

Como recuerdo de la visita, la delegación argentina le obsequió una camiseta de la Selección firmada por todos los integrantes del plantel, un regalo que el cantante recibió con entusiasmo.

Más tarde, Calamaro compartió en sus redes sociales una serie de imágenes junto a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lionel Scaloni y Claudio "Chiqui" Tapia, reflejando algunos de los mejores momentos de la jornada.

Calamaro saludó a Lionel Scaloni, Lionel Messi y los jugadores durante la última práctica previa a los 16avos de final

Tras la visita, el cantante compartió fotos junto a Messi, Rodrigo De Paul, Scaloni y Claudio "Chiqui" Tapia

Fiel a su estilo, acompañó la publicación con un breve pero sentido mensaje: "Gracias Selección", celebrando el encuentro con el equipo argentino en la antesala de un nuevo desafío mundialista.