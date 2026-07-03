La inesperada confesión de Nicki Nicole sobre Tangana: "Grabamos dos temas y nunca salieron"

Aunque muchos fanáticos esperaban escuchar una colaboración entre Nicki Nicole y C. Tangana, ese trabajo conjunto jamás vio la luz. La cantante argentina sorprendió al revelar que ambos grabaron dos canciones, pero que finalmente ninguna fue publicada.

La confesión llegó durante una reciente entrevista, donde además recordó una divertida anécdota con el artista español y aprovechó para elogiar "Superestrella", uno de los temas más destacados de Aitana.

Nicki Nicole reveló por qué nunca salieron las canciones con C. Tangana

Durante su participación en el programa Tapados de laburo, la artista rosarina contó que junto al cantante español llegaron a grabar dos canciones, aunque finalmente quedaron guardadas y nunca fueron lanzadas.

Con humor, la artista explicó la situación al asegurar:

"Así somos los artistas".

La frase hizo referencia a esos proyectos musicales que, pese a estar terminados o muy avanzados, nunca llegan a estrenarse.

Además, recordó que fue una de las personas que más insistió para que el español publicara uno de los mayores éxitos de su carrera.

"Salgo en el documental diciendo 'Este tema lo tienes que sacar'", comentó al hablar de "Tú me dejaste de querer", uno de los grandes hits de El Madrileño.

Una relación artística que comenzó hace varios años

La conexión entre ambos músicos viene de larga data. Nicki Nicole explicó que comparte una relación profesional con C. Tangana desde hace varios años y que trabajaron juntos en distintas oportunidades.

De hecho, esta no es la primera vez que habla sobre esas colaboraciones que nunca se concretaron. En una entrevista con Vogue durante 2024 ya había mencionado:

"Nunca saqué una canción con él y nos juntamos en el estudio desde 2019".

Si bien en aquel momento no había dado mayores detalles, ahora confirmó que fueron dos los temas que grabaron juntos y que permanecen inéditos.

Su elogio a "Superestrella", el éxito de Aitana

La entrevista también dejó otro momento que llamó la atención de los seguidores. Durante el juego En una nota, comenzó a sonar "Superestrella", uno de los sencillos de Aitana, y Nicki Nicole no ocultó su entusiasmo.

"Es buenísimo este tema", expresó apenas escuchó la canción, antes de destacar el concepto detrás de la letra.

Luego explicó, con sus propias palabras, cuál cree que es el mensaje del tema:

"Habla de que el chavón quiere estar con ella pero ella es una superestrella, y él le dice 'Me chupa un huevo porque yo quiero estar con vos en cualquier lado'. Y ella le dice: 'No, me filmás...'"

La reacción de Aitana a las palabras de Nicki Nicole

La explicación de la cantante argentina no pasó inadvertida y llegó rápidamente a Aitana, quien respondió con un mensaje que generó repercusión entre sus seguidores.

"Nicki Nicole lo explica perfecto", escribió la artista española, celebrando la interpretación que hizo la rosarina sobre el significado de "Superestrella".

El intercambio fue celebrado por los fanáticos de ambas cantantes, que destacaron el respeto y la buena relación entre ellas.

El amoroso ida y vuelta de Aitana con Nicki Nicole

Una colaboración que los fanáticos todavía esperan

Aunque las dos canciones que grabaron Nicki Nicole y C. Tangana continúan inéditas, la revelación despertó nuevamente la expectativa de quienes sueñan con escuchar esa colaboración. Mientras tanto, la artista argentina sigue compartiendo historias desconocidas sobre su carrera y demostrando el vínculo que mantiene con algunos de los referentes más importantes de la música en español.



