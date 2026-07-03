Lali acompañó la inauguración de la muestra del Archivo de la Memoria Trans en Madrid y dejó un emotivo mensaje por el Orgullo

Lali Espósito volvió a reafirmar su compromiso con la diversidad al participar de la inauguración de la muestra fotográfica del Archivo de la Memoria Trans en Madrid, una de las actividades destacadas de la Semana del Orgullo de la capital española.

La apertura estuvo encabezada por María Belén Correa, creadora del Archivo de la Memoria Trans, mientras que la artista argentina fue invitada a escribir el texto curatorial de la exposición, en el que reflexionó sobre la importancia de la memoria colectiva, la comunidad y la lucha por los derechos del colectivo LGBTIQ+.

Lali participó de la inauguración de la muestra del Archivo de la Memoria Trans

"Gracias a la comunidad LGBTIQ+ que lucha con feroz poesía por el mundo que soñamos", escribió Lali en uno de los fragmentos más destacados de su texto.

Durante su reflexión, la cantante explicó que recibió la invitación para participar de la muestra poco después de sus históricos recitales en el estadio River Plate, una experiencia que definió como una confirmación del poder de lo colectivo.

"Todo es en comunidad, que necesitamos el espejo del otro, y que cuando algo es verdadero, su potencia es imparable", expresó.

Además, destacó que las imágenes y las historias que integran el Archivo de la Memoria Trans funcionan como un recordatorio permanente de que las transformaciones sociales son posibles gracias a la organización colectiva.

"En tiempos individualistas, donde el 'sálvese quien pueda' parece imponerse, todo acto colectivo es revolucionario. El archivo no es solo memoria, es verdad y justicia", sostuvo.

La artista argentina se presentará este sábado con un show gratuito en el Orgullo de Madrid

La participación de Lali en la inauguración se da en la antesala de uno de los eventos más importantes del Orgullo de Madrid. Este sábado 4 de julio, la artista argentina ofrecerá un concierto gratuito en el escenario principal de Plaza España, donde cerrará una jornada que reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la música iberoamericana.

Su presentación comenzará a las 23:30 y formará parte del MADO, considerado el festival del Orgullo LGTBIQ+ más importante de Europa y una de las celebraciones de la diversidad más multitudinarias del mundo. En esta edición compartirá programación con artistas como Mon Laferte y Monsieur Periné.

El regreso de Lali a España llega en un momento de enorme crecimiento profesional. En los últimos meses protagonizó dos conciertos con localidades agotadas en el estadio River Plate, donde reunió a más de 160 mil personas y sorprendió al público con la participación especial de Kylie Minogue.

Además, Lali sumó un nuevo hito con sus cinco Vélez Sarsfield agotados y el gran impacto de su más reciente álbum, No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama.

España también ha sido testigo del fenómeno de la cantante argentina. Su última gira por el país agotó las entradas en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, consolidando un vínculo cada vez más fuerte con el público español. Ahora, su regreso promete convertirse en uno de los momentos más esperados del Orgullo de Madrid 2026.