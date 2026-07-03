YSY A anuncia "A La Gorra": un ciclo de shows donde el público elige cuánto pagar y arma el repertorio

YSY A vuelve a sorprender con una propuesta innovadora. El referente del trap argentino anunció "A La Gorra", un ciclo de cuatro conciertos que se realizará los días 27 y 28 de julio, y 2 y 3 de agosto en C Art Media, donde el público tendrá un rol protagónico: podrá elegir cuánto pagar por su entrada y también definir el repertorio de cada noche.

Inspirado en sus inicios como artista independiente, cuando improvisaba y pasaba la gorra en subtes, colectivos y trenes de Buenos Aires, YSY A recupera ese espíritu para acercarse nuevamente a su comunidad con una experiencia diferente.

YSY A anunció "A La Gorra", un ciclo de shows donde el público decidirá cuánto pagar por la entrada

La iniciativa también busca derribar las barreras económicas que muchas veces dificultan el acceso a los recitales. Por eso, cada persona podrá decidir el valor de su entrada según sus posibilidades, convirtiendo ese aporte no solo en el acceso al show, sino también en una forma de participar activamente de la experiencia.

Una vez adquirida la entrada, los asistentes recibirán un código para ingresar al sitio oficial de YSY A, donde podrán votar las canciones que desean escuchar durante el concierto. La cantidad de votos dependerá de la modalidad de entrada elegida y, una vez finalizado el proceso, las canciones más votadas conformarán el setlist de esa función.

Los fanáticos también podrán votar el repertorio, haciendo que cada concierto sea único

De esta manera, cada una de las cuatro presentaciones será distinta, ya que el repertorio será construido por los propios fanáticos, haciendo que cada noche sea única e irrepetible.

Las entradas estarán disponibles en cuatro categorías: Bronce, Plata, Oro y Full Ice, cada una con una cantidad diferente de votos para participar en la elección del repertorio. Además, quienes adquieran la modalidad Full Ice participarán del sorteo de una prenda utilizada por YSY A durante el concierto de esa misma noche.

Las entradas saldrán a la venta el lunes 6 de julio a las 18:00, dando inicio a una experiencia que busca recuperar la esencia de los primeros pasos del artista y fortalecer el vínculo con quienes lo acompañan desde sus comienzos.