Marilina y Lauta unen a Paraguay y Argentina en "Un Beso", su primera colaboración

Marilina y Lauta presentan "Un Beso", una colaboración inédita que reúne por primera vez a dos de los artistas con mayor crecimiento de la escena regional. La canción, ya disponible en todas las plataformas digitales, une a Paraguay y Argentina a través de la cumbia, apostando por una propuesta fresca que combina las identidades musicales de ambos.

El lanzamiento encuentra a los dos músicos atravesando un gran presente artístico. Por un lado, Marilina continúa consolidándose como una de las voces más importantes de la música popular paraguaya, mientras que Lauta sigue expandiendo su alcance con una serie de éxitos que lo posicionan entre los artistas emergentes con mayor proyección.

Marilina y Lauta presentan "Un Beso", una colaboración que une a Paraguay y Argentina a ritmo de cumbia

En el caso de Lauta, el lanzamiento llega después del gran impacto de "Puñaladas", canción que volvió a cobrar fuerza en redes sociales tras el estreno de su remix junto a Manuel Turizo y Reik, una colaboración que impulsó aún más su crecimiento a nivel internacional.

Ahora, ambos artistas unen sus caminos en "Un Beso", una canción que celebra el encuentro entre dos escenas musicales y reafirma el presente de la cumbia como uno de los géneros con mayor proyección en la región.

Con este estreno, Lauta continúa ampliando su llegada a nuevos públicos, mientras que Marilina sostiene una intensa agenda internacional que seguirá creciendo en los próximos meses. Entre sus próximos desafíos ya tiene confirmada una presentación en 2027 en el Teatro Gran Rex, uno de los escenarios más emblemáticos de Latinoamérica.

"Un Beso" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, marcando el inicio de una nueva colaboración que promete conquistar al público de ambos lados de la frontera.