Rosalía se disculpa por sus dichos sobre Picasso y reconoce: "No tenía conciencia de que había casos reales de maltrato"

Rosalía pidió disculpas públicamente luego de la controversia que generaron sus declaraciones sobre Pablo Picasso durante una entrevista realizada en Buenos Aires junto a la escritora Mariana Enriquez. En un video publicado en su cuenta de TikTok, la cantante española reconoció que habló sin contar con la información suficiente y manifestó su arrepentimiento.

"Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que se dice de él. No tenía conciencia de que había casos reales de maltrato. Quiero pedir disculpas por si hubo falta de sensibilidad por mi parte en esa conversación y esa falta de empatizar absoluta con esas mujeres", expresó la artista.

Rosalía publicó un video en TikTok para disculparse y reconocer su error tras la polémica por sus declaraciones sobre Picasso

La polémica se originó a partir de una charla organizada por Spotify durante la visita promocional de Rosalía a la Argentina, donde la cantante sostuvo que no le molestaba diferenciar al artista de su obra y utilizó al reconocido pintor como ejemplo, lo que generó un inmediato debate en redes sociales por la sensibilidad del tema.

Días después, Rosalía decidió aclarar su postura y aseguró que no se sintió cómoda con sus propias palabras. "No estoy en paz con lo que dije. Es verdad que me he equivocado, tenéis razón. Es importante no hablar de según qué temas cuando no tienes todo el conocimiento", afirmó. También agradeció a quienes le marcaron el error y aseguró que buscará informarse mejor antes de opinar públicamente.

El debate surgió durante la conversación pública entre Rosalía y Mariana Enriquez, realizada en el marco de una entrevista

En el mismo mensaje, la artista reflexionó sobre la presión que enfrentan las figuras públicas al momento de posicionarse en temas sociales. "Hoy en día, si no te posicionas de manera clara, el mundo es muy polarizado. Parece que si no dices claramente el lado en el que estás, estás en el otro", señaló. Además, explicó que el video no estuvo dirigido a responder críticas sino a las personas que la acompañan permanentemente.

El debate también reavivó discusiones sobre la figura histórica de Picasso y las denuncias sobre su vida privada, un tema que en los últimos años generó revisiones críticas sobre la relación entre obra y artista. Frente a este contexto, Rosalía optó por rectificarse públicamente y mostrar una postura más empática ante los testimonios de maltrato vinculados al pintor.