Investigan a una importante agencia de DJs por presunto lavado de dinero y tráfico de drogas en la música electrónica

El mundo de la música electrónica atraviesa horas de fuerte repercusión luego de que el periodista Gabriel Anello difundiera públicamente la existencia de una presunta investigación que involucra a Analog Agency, una de las agencias internacionales más importantes dedicadas a la representación de DJs y la organización de giras.

Según las denuncias, la empresa estaría siendo analizada por un supuesto vínculo con lavado de dinero y una posible conexión con redes dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas durante festivales y eventos masivos. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial ni resoluciones judiciales que respalden estas versiones.

La denuncia que sacudió a la música electrónica

Las versiones difundidas sostienen que la presunta investigación alcanzaría a Ian Hindmarsh, Alex Montoya y Diego Romero, quienes serían considerados personas de interés dentro de la pesquisa.

De acuerdo con lo expuesto, los investigadores estarían analizando distintos movimientos logísticos realizados durante giras por América Latina y Europa, además de eventuales coincidencias con procedimientos aduaneros.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se conocieron imputaciones formales, comunicados oficiales ni resoluciones judiciales que confirmen la existencia o el alcance de una causa de estas características.

Gabriel Anello habló sobre una presunta investigación internacional

Durante una de sus editoriales, Gabriel Anello aseguró que existe una investigación vinculada a Analog Agency, empresa con presencia en Uruguay, Inglaterra, Países Bajos, Argentina, España y México.

Según explicó, organismos especializados en la lucha contra el lavado de dinero de Argentina, Uruguay y distintos países europeos estarían siguiendo de cerca el importante movimiento económico que genera la industria de festivales y giras internacionales, un negocio que moviliza millones de dólares cada temporada entre cachets, producción y logística.

Qué es Analog Agency

La agencia fue fundada en octubre de 2016 por Ian Hindmarsh, quien anteriormente integraba la empresa Safehouse.

Con el paso de los años, Analog Agency logró posicionarse como una de las firmas más importantes dentro del circuito internacional de house y techno, administrando la representación de más de 50 DJs de Sudamérica y participando en la organización de giras de artistas de primer nivel.

Según lo manifestado por Gabriel Anello, el crecimiento internacional de la compañía, la cantidad de eventos organizados y el volumen económico que maneja habrían despertado el interés de organismos financieros.

Los DJs mencionados en las denuncias

Entre los artistas cuyos nombres fueron mencionados por su relación profesional con la agencia aparecen reconocidos referentes de la música electrónica como Nick Warren, Andrea Oliva, Carl Cox, Chelina Manuhutu, John Digweed, Joseph Capriati, Khen, Kevin Di Serna, Deborah De Luca, Nic Fanciulli, Popof, Mau P y Korolova.

No obstante, las denuncias remarcan que no existen acusaciones directas contra ninguno de los DJs.

Según lo expresado por Gabriel Anello, los artistas aparecen mencionados únicamente por formar parte de la cartera de representados de Analog Agency o por haber participado en giras organizadas por la empresa, sin que ello implique responsabilidad alguna en las presuntas maniobras investigadas.

Qué aspectos estarían bajo análisis

Las publicaciones sostienen que las autoridades estarían observando distintos aspectos relacionados con la operatoria internacional de la empresa, entre ellos:

El volumen de viajes internacionales.

El traslado de equipos técnicos.

La organización de festivales y after-parties.

Los movimientos logísticos vinculados a las giras internacionales.

Además, Gabriel Anello aseguró que la investigación recién comenzaría y deslizó que existirían personas dispuestas a aportar información relevante sobre el funcionamiento de la estructura investigada.

Hasta el momento no hubo respuestas oficiales

Al cierre de esta nota, Analog Agency, Ian Hindmarsh, Alex Montoya y Diego Romero no habían realizado declaraciones públicas en respuesta a las denuncias.

Tampoco los artistas mencionados emitieron comunicados sobre el tema.

Un caso que sigue generando repercusión

Mientras la noticia continúa generando repercusión dentro de la industria de la música electrónica, por el momento no existen confirmaciones oficiales sobre la investigación mencionada en las denuncias públicas ni resoluciones judiciales que acrediten las presuntas maniobras.

Se espera que en las próximas semanas puedan conocerse novedades sobre el caso y, eventualmente, pronunciamientos de la agencia o de las autoridades competentes si la investigación avanza formalmente.