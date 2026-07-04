Ángela Torres reveló que escribió una canción inspirada en Marcos Giles: "Me enamoré en vivo"

Ángela Torres pasó por Nadie dice nada y sorprendió al hablar de su presente sentimental y creativo. Durante la charla con Nico Occhiato y Momi Giardina, la artista reveló que escribió una canción inspirada en el inicio de su relación con Marcos Giles.

"El otro día hice una canción. Hice una canción que se llama ‘21 de agosto', es el día que conocí a Marcos".

Ante la sorpresa de la mesa, Momi Giardina le preguntó si se trataba del día en que lo vio por primera vez, y Ángela respondió con la cabeza que sí. Luego agregó: "Me enamoré en vivo".

Los integrantes del programa recordaron aquel momento en Nadie dice nada, cuando el vínculo entre ambos comenzó frente a las cámaras y rápidamente generó el entusiasmo del público.

La cantante presentó detalles de su próximo álbum y reveló cómo nació "21 de agosto"

Un segundo disco en camino

Además de hablar sobre su relación, la cantante contó que ya está trabajando intensamente en su próximo álbum.

"Ya estoy bastante avanzada con mi segundo disco, que lo arranqué en Pinamar y ahora ya hay como 15 canciones".

Entre los adelantos, mencionó un tema llamado "Linda, única y especial", que según explicó habla de ella misma: "Me empoderé mal".

También se refirió al proceso creativo y aseguró que la inspiración atraviesa esta nueva etapa de su carrera: "Cuando uno está inspirada, sale más fácil".

El concepto del nuevo álbum

Ángela adelantó que el disco tendrá una continuidad conceptual con su trabajo anterior y que está construyendo un universo artístico bien definido.

"Es un disco con un concepto que acompaña el anterior, entonces estoy armando ese mundo muy concreto, sé lo que quiero hablar en cada una de esas canciones".

De un "shippeo" a una relación oficial

La historia de amor entre Ángela Torres y Marcos Giles comenzó como un "shippeo" dentro de Nadie dice nada y terminó convirtiéndose en una relación formal.

A principios de 2026 ambos blanquearon el romance, y durante la temporada de verano en Pinamar, Marcos le propuso oficialmente ser novios con una avioneta que llevaba un cartel especial. Ángela aceptó y sellaron el momento con un apasionado beso en vivo.