Ganó $22 millones en la Quiniela, no apareció y está a punto de perder el premio: "Lo veo muy difícil"

Un jugador de la Quiniela de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, ganó un premio de $22 millones que podría cambiarle la vida. Sin embargo, todavía no apareció para reclamarlo y el plazo para cobrar está cada vez más cerca de vencer.

La incertidumbre también alcanzó a quien vendió la apuesta ganadora. El titular de la Agencia 25, ubicada sobre la calle Ituzaingó al 500, admitió que no cree que el ganador aparezca antes de que se cumpla el plazo.

El comercio se volvió noticia durante las últimas semanas por una particular coincidencia. En menos de un mes registró dos premios importantes vinculados al Quini 6: uno de $16 millones y otro de $22 millones. Mientras que el primer ganador ya avanzó con los trámites para cobrar el dinero, el segundo sigue sin dar señales.

"Si no vino hasta ahora, dudo de que lo haga en esta semanita que queda. Lo veo muy difícil", señaló Javier Garritano, el agenciero vendedor del ticket de la suerte al medio local LM Cipolletti. El afortunado tiene plazo hasta el próximo jueves 25 de junio para iniciar el trámite de cobro o perder el premio.

El dinero corresponde a un sorteo especial por el Mundial organizado por la Lotería de Santa Fe. En esa edición hubo diez ganadores en distintos puntos del país, cada uno beneficiado con un premio de 15.000 dólares libres de impuestos.

El ganador de la Quiniela que todavía no se presentó a cobrar forma parte del grupo de 10 jugadores que se alzó con 15 mil dólares cada uno.

Los $22 millones mencionados surgen de la conversión a pesos de los 15.000 dólares conseguidos en el sorteo, tomando como referencia la cotización oficial de la moneda estadounidense.

Todos los apostadores que realizaron jugadas entre el 3 y el 24 de mayo participaron automáticamente de la iniciativa, sin necesidad de efectuar una apuesta adicional. El cupón ganador de Cipolletti fue el N° 204101936.

La palabra del titular de la agencia que vendió el boleto ganador

Javier Garritano, responsable de la agencia donde se realizaron las apuestas ganadoras, destacó la racha del local. "El domingo vendimos un premio en la modalidad Siempre Sale del Quini 6. Y hará 20 días otro del sorteo especial que armó el poceado santafesino por el mundial de fútbol. Son 15 mil dólares libres de impuestos en verdad", explicó.

El agenciero señaló que no es extraño que algunos premios queden sin reclamar, especialmente cuando quienes juegan no suelen hacerlo con frecuencia. "Es que muchos que no son habitué del juego pasa, dicen ‘mirá, una agencia, voy a jugar al Quini' y luego no controlan la boleta o directamente la tiran", comentó.

Ganó una fortuna de $22 millones en la Quiniela y todavía no apareció a cobrar.

Respecto del ganador de los $16 millones, contó que se trata de un cliente habitual de la zona y celebró la buena fortuna que tuvo el comercio en tan poco tiempo. "Para nosotros es una alegría doble. Dos premios seguidos del Quini 6 no es fácil", aseguró.

A diferencia del apostador que todavía no apareció para reclamar los 15.000 dólares, el ganador del Siempre Sale ya inició el proceso para cobrar su premio. Según Garritano, se trata de un vecino que suele jugar en el local y que ya tiene planes para disfrutar parte del dinero.

"Un laburante, como todos mis clientes, no le sobra mucho. Bah, es la realidad de todos hoy en día, ¿no? Lo bueno que ya avisó que se va a hacer un buen asado", confió Javier.

Y celebró: "Le van a quedar limpios 16 millones, un aliciente para llegar a fin de año. Y para nosotros es una alegría doble, dos premios seguidos del Quini 6, no es fácil".