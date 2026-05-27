Realizaron nuevas excavaciones en la casa de Graf por el caso Diego Fernández Lima

Este jueves se realizará una nueva excavación en el chalet de Coghlan de Cristian Graf, en el marco de la investigación por el homicidio de Diego Fernández Lima, cuyos restos restos aparecieron bajo tierra 41 años después de su desaparición.

El operativo a realizarse dentro de la propiedad ubicada en avenida Congreso 3742 fue confirmado por el abogado defensor Martín Díaz.

Según informó el letrado, el procedimiento estará a cargo de efectivos de la Gendarmería Nacional, personal del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y oficiales de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

El área a intervenir es el sector lindante a la medianera derecha del patio trasero, a una profundidad de 50 centímetros. El objetivo: encontrar huesos u otro material que aporte evidencia a la causa que lleva el fiscal Martín López Perrando.

Diego Fernández Lima fue asesinado en 1984 y sus huesos fueron hallados 41 años después (Archivo).

El juzgado a cargo del juez Alberto Litvack autorizó las tareas desde el amanecer hasta la caída del sol, con posibilidad de extenderse si fuera necesario.

41 años de un caso ignorado

Diego Fernández Lima salió de su casa en Villa Urquiza el 26 de julio de 1984 y nunca más regresó.

La familia hizo la denuncia ese mismo día. Sin embargo, los investigadores de entonces trataron el caso como una simple "fuga de hogar", lo que provocó que la causa quedara archivada durante décadas.

Fue recién con el hallazgo de sus restos óseos bajo el chalet de Graf que la historia volvió a tener nombre, acusado, y una familia que espera justicia.

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