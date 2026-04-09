Piden agravar la acusación contra Tapia y Toviggino por la multimillonaria retención de aportes en AFA

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial solicitó en esta jornada, ampliar la imputación contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

El representante del Ministerio Público cuestionó el reciente procesamiento dictado por la justicia al advertir que se realizó un recorte arbitrario de la acusación original, dejando fuera de la investigación las retenciones impositivas derivadas de los contratos de patrocinio oficial de los torneos de fútbol.

El conflicto por el patrocinio comercial

La apelación presentada por la fiscalía hace hincapié en el denominado "subconcepto 551", un ítem referido a los ingresos por publicidad que, según la investigación, representa la parte más significativa de la maniobra.

Claudio Navas Rial sostiene que estos fondos no pertenecen al patrimonio de la AFA, sino que son aportes de terceros que la entidad debía retener y depositar.

"El recurso se basa en la alteración de la plataforma fáctica que integra los hechos imputados", advirtió el fiscal, quien además calificó la decisión del juez Diego Amarante como una "reducción artificial del suceso fáctico base de la imputación".

Según el planteo del funcionario, al excluir estos montos se estarían achicando de manera indebida los embargos, que actualmente alcanzan los 350 millones de pesos para los principales directivos.

Una maniobra de 19.000 millones de pesos

El corazón de la causa judicial investiga la retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social que debían ser destinados a clubes, futbolistas y empleados.

La cifra total bajo sospecha asciende a los 19.000 millones de pesos entre los periodos de 2024 y 2025.

La resolución definitiva quedará ahora en manos de la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio.

Estos magistrados deberán resolver no solo el pedido del fiscal para agravar los cargos, sino también las apelaciones de las defensas de Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo, quienes buscan revocar sus procesamientos y las prohibiciones de salida del país que rigen actualmente en la Ciudad de Buenos Aires.