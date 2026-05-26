El conductor que chocó y mató a una familia en la Ruta 6 dio negativo al control de alcoholemia

Leandro Panetta, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que el sábado embistió a un Peugeot 207 en la Ruta 6 de San Vicente, dio negativo en el test de alcoholemia.

Se trata de una pericia clave en el caso: el resultado consta en el informe médico oficial del Hospital Zonal Doctor Ramón Carrillo, donde ingresó tras el siniestro.

En el auto fallecieron cinco personas: Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), Ninfa Ester Cabañas (49), y dos menores: Maicol, bebé de 2 meses, y Brailin Beatriz, de 7 años.

Panetta, de 28 años y vecino de Quilmes, permanece detenido desde la tragedia. La causa fue caratulada como "homicidio culposo".

El choque fatal ocurrió en la Ruta 6 de San Vicente.

Las condiciones del lugar

Una oficial que intervino en el procedimiento describió la zona como de "escasa visibilidad, carente de iluminación artificial suficiente, sin luminarias públicas en funcionamiento" al momento del hecho.

La camioneta impactó desde atrás al Peugeot en dirección a Cañuelas. El abogado defensor, Miguel Molina, señaló que recién asumió la representación y que "es prematuro hacer cualquier tipo de valoración".

Tras su detención, el conductor se negó a declarar ante la Justicia y los investigadores aguardaban los resultados del test de alcoholemia para definir su situación procesal.

Una de las testigos del impacto en el kilómetro 53 de la Ruta N.°6, en la mano ascendente hacia Cañuelas, detalló que Leandro Panetta de 28 años "salió caminando, miraba a los autos y repitió en varias oportunidades 'no, mirá lo que hice'".

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