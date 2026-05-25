"¡Mirá lo que hice!": impactante reacción del conductor que provocó la muerte de una familia en un choque

El conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que provocó un siniestro vial que tuvo como saldo cinco muertes entre las que se encontraban dos menores de edad, habría bajado de su vehículo agarrándose la cabeza y lamentándose por el impacto.

Una de las testigos del impacto en el kilómetro 53 de la Ruta N.°6, en la mano ascendente hacia Cañuelas, detalló que Leandro Panetta de 28 años "salió caminando, miraba a los autos y repitió en varias oportunidades 'no, mirá lo que hice'".

El conductor de la Amarok quedó aprehendido y bajo custodia policial a la espera de los avances de la investigación, para determinar si había conducido bajo los efectos del alcohol y cómo fue la dinámica del accidente fatal.

El accidente ocurrió el´sábado por la noche.

Una de las hipótesis que se está manejando es que el joven de 28 años regresaba de asistir a una fiesta en la zona de Brandsen, un dato que será clave para ampliar la investigación sobre el brutal accidente.

Tras el brutal accidente, Panetta no quería mirar la escena y se quedó sentado en el pasto durante varios minutos, según lo expresado por la testigo, que aseguró que la camioneta lo habría sobrepasado a aproximadamente a 180 kilómetros por hora.

Panetta impactó desde atrás al Peugeot 207 que era conducido por Serafina Benitez Cabañas, de 31 años, de acuerdo a la reconstrucción policial del choque. El siniestro ocurrió el sábado minutos después de las 23.

Las víctimas fueron la conductora del vehículo, un adulto que no trascendió la identidad, Juan Aníbal López Rodríguez de 29 años y dos menores de edad. Las cinco personas fallecieron en el acto.

El siniestro vial fue caratulado como homicidio culposo por la fiscal de la UFIJ 1 de San Vicente, que está a cargo de la investigación, a la espera de los resultados de los análisis que se realizaron al conductor.