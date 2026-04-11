Trágico accidente en Villa Devoto: se le trabó la mochila al bajar del colectivo, se cayó y murió atropellada

Una mujer de 25 años murió en el barrio de Villa Devoto tras sufrir un accidente al intentar bajar de un colectivo de la línea 134: quedó enganchada su mochila en la puerta de la unidad, cayó de la misma tras perder el equilibrio y fue atropellada por las ruedas del gran rodado.

Fuentes policiales informaron que el trágico suceso ocurrió en el cruce de las calles Chivilcoy y Nazarre. En tanto, las primeras pericias y el relato de testigos indicaron que la víctima (cuya identidad no fue trascendida) se disponía a bajar por la puerta trasera del interno.

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La policía informó que la mecánica del accidente habría sido una fatalidad encadenada, ya que la joven intentó bajar rápidamente y una de las correas de su mochila se enganchó con el mecanismo de la puerta.

En tanto, el colectivo reinició la marcha antes de que ella pudiera soltarse y la inercia la empujó hacia la calzada, donde terminó siendo arrollada por las ruedas traseras del mismo vehículo.

Conductor del colectivo detenido

Tras ocurrido el hecho, efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires arribaron al lugar minutos después del llamado al 911, junto con una ambulancia del SAME. Sin embargo, los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento de la joven debido a la gravedad de las heridas sufridas.

En tanto, el conductor del colectivo, un hombre de 41 años, fue trasladado a la dependencia policial y ordenaron un test de alcoholemia, mientras que las actuaciones se libraron bajo la carátula de "averiguación de homicidio".

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº29, que ordenó el secuestro del colectivo y la realización de la autopsia correspondiente.

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