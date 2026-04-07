Tragedia en Salta: el chofer del intendente de La Merced mató a un nene de 5 años

Un nene de 5 años, identificado como Tomás, murió tras ser embestido por una camioneta a alta velocidad, conducida por el chofer del intendente, mientras circulaba en bicicleta junto a su mamá en la localidad salteña de La Merced. El hecho desató una ola de protestas y enfrentamientos con la policía.

Todo ocurrió el pasado domingo por la noche en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y General Güemes. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Público Materno Infantil, pero la gravedad de las lesiones provocó su fallecimiento apenas dos horas después del impacto.

La investigación judicial, encabezada por el fiscal penal Santiago López Soto, puso la lupa sobre el conductor del vehículo, un empleado municipal de nombre Miguel Plaza.

Se confirmó que la camioneta involucrada, de color rojo, pertenece legalmente al intendente de La Merced, Javier Wayar. La situación del chofer es sumamente comprometida: al momento del accidente no contaba con licencia de conducir y, según el relato de los testigos, no se bajó del vehículo para auxiliar al nene ni llamó al sistema de emergencias.

Protestas

La muerte de Tomás desató una ola de protestas que comenzó con un corte en la ruta 38 y terminó en la puerta del edificio municipal. Vecinos y familiares, indignados por la falta de respuestas inmediatas, quemaron cubiertas y provocaron un principio de incendio en la sede comunal.

La intervención de la Infantería derivó en serios enfrentamientos que dejaron como saldo una mujer policía herida y un manifestante detenido. La tensión creció cuando el intendente no tomó contacto con la familia de la víctima.

El nene fue despedido en una emotiva peregrinación hacia el cementerio local, mientras la Justicia avanzaba con la imputación de Plaza por el delito de homicidio culposo.

El acusado, que además posee un certificado de discapacidad, se negó a declarar en la audiencia de detención preventiva. Fuentes judiciales indicaron que, por las agravantes de la velocidad y la presunta omisión de auxilio, la condena para el chofer del jefe comunal podría superar los cinco años de prisión efectiva.

Comunicado

Tras los incidentes, el intendente utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que intentó despegarse de la conducta de su empleado. "Pudo haber sido mi hijo", escribió el funcionario, quien aseguró estar a disposición de la familia de Tomás y pidió que la Justicia actúe con rigor.

Wayar denunció que la camioneta fue sustraída sin su consentimiento, aunque admitió conocer al conductor desde hace muchísimos años.

En su defensa, el jefe comunal pidió que "no se utilice el dolor con fines políticos" y aseguró que la titularidad del vehículo no modifica su responsabilidad institucional.

Plaza permanece detenido y la camioneta roja continúa secuestrada para las pericias