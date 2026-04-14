Tenía 26 años, salió del trabajó y perdió la vida volviendo a su casa

La tragedia se hizo sentir nuevamente en ruta nacional 7 en la provincia de Mendoza cuando el conductor de un auto chocó contra el guardarail.

El conmocionante suceso tuvo lugar la mañana de este martes a la altura de calle Lamadrid en la localidad de San Roque, municipio de Maipú.

Según se informó la víctima fatal tenía 26 años de edad y había trabajado toda la noche, por lo cual se investiga la pista que tiene que ver con que pudo haberse quedado dormido.

Personal policial que intervino relató que el auto Renault 9 quedó atravesado por la defensa que tiene la ruta, es decir que el guardarail se metió adentro de la movilidad, dejando aprisionado el cuerpo del joven.

Según relataron sus allegados, el muchacho realizaba tareas de recolección de residuos para un municipio del Gran Mendoza y todos los días tenía que viajar desde el departamento San Martín, distante unos 50 km al este de la capital provincial.

En el lugar se constituyeron las autoridades del Ministerio Público Fiscal quienes dieron precisas instrucciones a policía Científica para que trabajar en la recolección de pruebas que puedan servir para esclarecer el hecho.

Personal médico procedió a revisar al joven pero solo pudieron constatar que ya se encontraba sin vida, por lo que miembros del Cuerpo Médico Forense tuvieron a su cargo el traslado de los restos de la víctima fatal.