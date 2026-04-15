Crimen de Mercedes Kvedaras: escalofriantes detalles de la autopsia y la reacción al acusado al momento de conocerse los resultados

Los detalles de cómo murió Mercedes Kvedaras, la mujer de 37 años que fue encontrada sin vida en el baúl de su vehículo junto a su presunto femicida y expareja, José Figueroa, de quien se había separado hacía tres días, generó conmoción por la violencia ejercida.

En las últimas horas, el médico forense jefe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) dio a conocer ante el tribunal que tuvo una agonía de entre 3 y 5 minutos después de sufrir una asfixia mecánica mixta, producto de una combinación de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica.

La mujer tuvo tres hijos con su presunto femicida.

El informe pericial, firmado por todos los especialistas presentes, no tuvo discrepancias sobre las causas del fallecimiento, según se informó en la nueva audiencia por el femicidio en El Tipal.

Asimismo, el profesional detalló que la autopsia evidenció múltiples lesiones y sostuvo que los hallazgos científicos no respaldan la versión del acusado, José Eduardo Figueroa, rechazada también a partir de la reconstrucción propuesta por la defensa.

En la declaración, la médica anatomopatóloga del CIF y el perito de la querella ratificaron por separado las conclusiones del jefe médico sobre la causa de muerte, en concordancia plena con el informe original.

El médico de confianza de la defensa, que en principio expresó objeciones al peritaje, reconoció finalmente la validez de la autopsia tras las preguntas de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet. En la audiencia, el acusado solicitó retirarse de la sala mientras se exponían las pericias. El proceso judicial continuará el martes con nuevas declaraciones testimoniales.

Durante la audiencia la licenciada en criminalística Paula Geipel del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) aportó datos clave sobre los indicios materiales hallados en la escena.

Según Geipel, la evidencia recolectada no concuerda con la versión presentada por el imputado, ya que los indicios ubican la escena primaria en el antebaño de la vivienda y no en el baño, como sostuvo la defensa.