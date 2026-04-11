Jubilada fue hallada sin vida y estrangulada en su casa: por el hecho detuvieron a un hijo y un nieto de su ex pareja

Una jubilada, de 88 años, fue encontrada sin vida y estrangulada en su vivienda, en un asesinato perpetrado supuestamente con fines de robo y que se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales detuvieron, por el crimen, a un hijo y a un nieto de una ex pareja de la octogenaria.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Alba María Flores, de nacionalidad boliviana.

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Según agregaron los informantes, el hallazgo se produjo días pasados, cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una alerta, la cual hacía referencia a una persona fallecida, en una finca situada en calle Salta al 900, casi en el cruce con Rivadavia.

El hallazgo del cadáver

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados advirtieron que la puerta estaba cerrada y, al ingresar a la casa, observaron el cadáver de la mujer, a la vez que certificaron la existencia de gran desorden en las habitaciones.

En un comienzo, el expediente se caratuló "Averiguación de causales de muerte", pero gracias a las tareas realizadas por los peritos de la Policía Científica posteriormente se logró determinar que Flores había muerto por estrangulamiento.

Lo que dice el expediente

En base a los datos aportados al sumario, los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de dicha jurisdicción apresaron por el delito a un individuo, de 34 años, y a un sujeto, de 18, quienes resultaron ser un hijo y un nieto de una ex pareja de la jubilada, respectivamente.

Algunas versiones sostienen que ambos sospechosos frecuentaban el inmueble habitado por la mujer.

Los allanamientos

En los allanamientos, los efectivos policiales consiguieron incautar guantes y prendas de vestir que habían sido quemadas parcialmente.

Intervino en las actuaciones penales, que de manera preventiva se recaratularon "Homicidio críminis causae", el doctor Gustavo Juan Miguel Mascioli, fiscal de la Unidad Funcional N° 1 de Mar del Tuyú.

Por F.V.

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