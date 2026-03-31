Capturaron a ex convictos que hicieron entradera en la que jubilada murió tras descompensarse

Cinco integrantes de una banda de ex convictos fueron detenidos por los pesquisas policiales, al estar sindicados de haber participado en una entradera en la que una jubilada, de 65 años, posteriormente murió a raíz de una severa descompensación. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los malvivientes eran buscados por un asalto en el que luego falleció Emilia Aída del Carmen Pertino.

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Según agregaron los informantes, los individuos resultaron apresados mientras se movilizaban a bordo de un Fiat Uno oscuro, con el dominio finalizado en 035, y en un VW Gol Trend blanco, que tenía la patente terminada en 647, y en momentos en los que se disponían a recoger un VW Voyage blanco, con la chapa culminada en 919, el cual habían dejado estacionado en el cruce de Doctor Rodolfo Monte y Córdoba.

Las diligencias investigativas

Trascendió que las mencionadas diligencias fueron realizadas días pasados por los servidores públicos del Comando Patrulla (C.P.) del distrito, con el apoyo de los miembros de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, quienes certificaron que el VW Voyage y el Fiat Uno habían sido utilizados en el asalto.

En poder de los capturados los policías incautaron pares de guantes, una tablet, un bolsa de nylon que tenía cocaína en su interior, una barreta, un destornillador, un cúter, prendas de vestir, la suma de 540.000 pesos y cuatro aparatos de telefonía celular.

Ex reclusos

Estos aprehendidos tienen 47, 34, 44, 26 y 45 años, comprobándose que los tres primeros eran ex reclusos.

Consta en el expediente que el hecho se produjo en la noche del 15 de marzo cuando dos de esos marginales ingresaron armados, por un balcón y con fines de robo, a una finca situada en Doctor Ricardo Balbín al 700, en la esquina con la calle Río de la Plata, oportunidad en la que redujeron por la fuerza a la jubilada, a un hombre de 69 años, a una mujer de 39 y a una chica de 16.

Los sujetos huyeron por la puerta principal, tras robar 15.000 pesos, 20 dólares, una alianza de oro y dos relojes pulsera.

La jubilada sufrió una descompensación

Al día siguiente del ilícito, Pertino sufrió una descompensación y, el 20 de marzo, perdió la vida en una clínica luego de padecer un paro cardíaco no traumático (se asegura que la paciente era fumadora y a su vez tenía artritis reumatoidea).

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado por el uso de arma", el doctor Claudio Marcelo Oviedo, fiscal de la Unidad Funcional N° 5 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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