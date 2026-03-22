Cayó banda que realizaba entraderas: tres detenidos luego de una impactante persecución

Tres hombres fueron detenidos tras una persecución acusados de integrar una banda que se dedicaba a realizar entraderas en la zona oeste del conurbano bonaerense.

El hecho se inició en la calle Huaura al 100, luego del llamado de uno de los vecinos alertando un vehículo en actitud sospechosa.

Los hombres que se movilizaban en un Chevrolet Onix gris huyeron a toda velocidad al notar la presencia policial en la zona, lo que dio lugar a una persecución durante varias cuadras.

El intento de escape finalizó cuando los sospechosos chocaron contra un vehículo estacionado en el cruce de las calles Doctor Monte y Luis María Campos, y luego impactaron contra otro auto que circulaba en dirección opuesta.

Dos de los delincuentes intentaron huir a pie pero fueron capturados unos metros más adelante, mientras que el conductor del vehículo fue reducido en ese mismo momento.

El auto en el que se transportaban los detenidos tenía un pedido de secuestro activo por robo vigente desde el 24 de febrero y contaba con una patente falsificada. En el interior encontraron destornilladores, una llave trípode, guantes, dos patentes falsas, dinero en efectivo y tres celulares.

Los detenidos afrontarán cargos por "encubrimiento agravado y robo agravado por efracción y por haber sido cometido en poblado y en banda" y comenzaron una investigación sobre otros delitos que podrían haber cometido bajo la misma modalidad.