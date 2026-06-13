María Julia Oliván acusó públicamente a Mario Pergolini de acoso: "Fue una situación desagradable"

La acusación que hizo María Julia Oliván contra Mario Pergolini por presunto acoso en los medios continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación.

Luego de sus declaraciones iniciales, la periodista amplió su relato en una entrevista exclusiva con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo, donde brindó más detalles sobre el episodio que, según aseguró, vivió hace más de dos décadas mientras trabajaba en la productora Cuatro Cabezas.

El tema tomó mayor relevancia luego de que Yanina Latorre cuestionara públicamente algunos aspectos de su relato y planteara que, al tratarse de hechos ocurridos hace aproximadamente 20 años, también debía contemplarse la posibilidad de que las personas involucradas hubieran cambiado con el paso del tiempo.

Las declaraciones generaron una fuerte reacción de Oliván, quien habló de un supuesto "operativo lavarropas" para limpiar la imagen del empresario y decidió profundizar su versión de los hechos.

Durante su participación en el ciclo de Crónica, la periodista recordó el contexto personal que atravesaba cuando ocurrió el episodio. "El acoso fue por parte de Mario Pergolini, estábamos los dos solos en la misma oficina. Yo tenía 30 años, estaba endeudada y comprándome mi primer departamento", expresó al aire.

Consultada sobre los motivos por los cuales no realizó una denuncia judicial en aquel momento, Oliván afirmó que se sintió desbordada por la situación y priorizó la continuidad de su carrera profesional.

Mario Pergolini quedó en el centro de la polémica tras las declaraciones realizadas por María Julia Oliván en televisión.

"Yo no sabía qué hacer, tenía que seguir trabajando, sobrevivir. Tal vez me equivoqué, tal vez no", sostuvo, al remarcar que se trataba de una época muy diferente a la actual en materia de visibilización de este tipo de situaciones.

En ese sentido, también recordó que tiempo después perdió su empleo en la productora. Si bien aclaró que nunca recibió una explicación oficial sobre los motivos de su desvinculación, reconoció que siempre sospechó que podía existir una relación con lo sucedido.

"Volví de España y me echaron, mi contrato se vencía en enero de 2008", señaló. Luego agregó: "Cuando me echaron pregunté qué había hecho mal y nadie me atendió. Con Mario no tenía el teléfono, yo solo trabajaba en su productora, no trabajaba con él", expresó a Yanina Latorre.

Además, la periodista aseguró que la experiencia no fue un hecho aislado dentro de su carrera profesional. Durante la entrevista reveló que también atravesó situaciones similares con funcionarios políticos.

La periodista amplió su relato en una entrevista televisiva y explicó por qué decidió hablar públicamente de lo ocurrido dos décadas después.

A pesar de la gravedad de sus declaraciones, Oliván contó que años después volvió a encontrarse con Pergolini en distintas ocasiones. Incluso recordó un cruce casual en un banco y otro encuentro durante una participación televisiva.

"Lo saludé. Después lo vi en el programa de Lanata y lo saludé también. Ese día fui nerviosa, pero después hablamos naturalmente y me relajé", relató.

Mientras el tema sigue generando debate en los medios y las redes sociales, la periodista aseguró haber recibido el respaldo de colegas y seguidores tras hacer pública una experiencia que, según manifestó, permaneció silenciada durante años.

Hasta el momento, Mario Pergolini no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones formuladas por Oliván.



