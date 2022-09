Raúl Lavié es uno de los intérpretes más populares de la industria musical nacional y gracias a su talento y pasión, se convirtió en un abanderado del tango en el mundo. Gracias a sus emocionantes temas, a lo largo de 5 décadas de carrera, ha marcado a más de una generación de oyentes, sin embargo, su consagración en los medios de comunicación no fue fácil y carga en sus hombros una dura historia de abandono, pobreza y superación.

Sin dudas, "El Negro", tiene una vida digna de admirar, ya que paso de una niñez humilde en el pueblo de Sunchales a encabezar decenas de espectáculos en la calle Corrientes. Asimismo, a lo largo de su vida, aprendió a salir adelante a pesar de todo y pudo construir la familia que tanto deseo.

Lavié tiene más de 60 años en la música.

Una infancia difícil

Nació el 22 de agosto de 1937 en la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe. Aunque recuerda su infancia con alegría, la realidad es que estuvo marcada por la humildad y el sacrificio. Cuando cumplió un mes y medio, su madre lo dejó en la casa de sus padres en Sunchales para que se hicieran cargo de él debido a que ella vivía y trabajaba en la ciudad. En cuanto a su progenitor, creció sin saber quien era y gracias a una investigación y búsqueda, lo logro conocer cuando cumplió 77 años.

Si bien la madre lo iba a visitar de vez en cuanto, sus abuelos fueron los sostenes en su historia. Ellos le brindaron una educación, le dieron mucho amor y a pesar de las necesidades lo hicieron feliz con lo que tenían. Una de las cosas que más destaca Lavié de sus comienzos es que nunca tuvo lujos, la casa en la que vivían era un viejo garaje que compartía con otras personas y donde los inviernos era muy crudo y los veranos insoportables.

Lavié dejó el colegio para ayudar a su familia.

El trabajo como motor

Cuando cumplió 12 años, su abuelo falleció y con la perdida llego un rotundo cambio de vida. Debido a las necesidades que había en la casa, dejó el colegio y comenzó a trabajar como cadete en una farmacia para ayudar a mantener la familia. En pocos años pudo establecerse en un empleo fijo y tuvo la satisfacción de tener bien a sus seres queridos. Mientras hacía este gran esfuerzo, conoció su pasión por la música.

Junto a un grupo de amigos se juntaban a cantar en los tiempos libres y poco a poco su impecable voz se fue consolidando, pero su meta estaba en tener bien a su abuela y tías. Un día, un vecino le pidió que lo acompañara a un instituto donde enseñaban música porque quería hacer una prueba de canto. En cuanto llegaron, el profesor le pidió a Lavié que hiciera algunas estrofas porque consideraba que tenía una linda voz, sin embargo, el joven le respondió que no podía porque no tenía plata para costearlo. Acto seguido, el educador le dijo que no le importaba la cuestión económica y fue a hablar con su tutora para que le permitiera aprender sin ningún costo.

Lavié fue cadete de farmacia.

El nacimiento de una estrella del tango

Luego de muchos años y por la insistencia de conocidos, decidió probar suerte en el canto y vino a probar suerte en Buenos Aires. Su debut como interprete de tango fue en la orquesta de Héctor Varela, pero luego en 1962, con 25 años, saltó a la fama de la mano de la televisión nacional. En ese entonces fue elegido por Canal 11 para encabezar el elenco del programa musical "Ritmo y juventud" y debido a su gran talento, ese mismo año, fue contratado por Canal 13 para integrar "El Club del Clan".

Desde su llegada a los medios de comunicación no solo se ganó el amor del público, sino que también pudo cambiar el destino de su familia para siempre. Más allá de su simpatía, debido a su imponente voz tuvo el honor de actuar junto a grandes figuras como Gidon Kremer, Cacho Tirao, Libertad Lamarque, Juan Carlos Copes y el mismísimo Astor Piazzolla, con quien realizó varias giras mundiales.

Lavié inició su carrera profesional con 25 años.

Asimismo, a lo largo de su carrera, pudo actuar en los escenarios más prestigiosos del mundo, incluso llegó a presentarse en Broadway, Estados Unidos. Obtuvo cuatro nominaciones en los premios internacionales Tony y más de una decena de reconocimientos tanto en nuestro país como en otros estados. Debido a que es considerado abanderado del tango argentino, fue nombrado visitante ilustre de las ciudades de Los Ángeles y Tokio. Además, es ciudadano ilustre de Chubut, Bariloche, Mar del Plata y Rosario.

Si bien la música es su gran casa, también se pudo desarrollar como actor dramático y de comedia, de hecho, participó en más de 30 obras de teatro. A su vez, tuvo un fructífero paso por ficciones televisivas y en al menos 17 películas, entre las que se destacan: "La ciudad oculta", "Boquitas pintadas", "Los gatos", entre otras. Por último, cabe destacar que fue protagonista de uno de los musicales argentinos más exitosos de los últimos tiempos, "Tango Argentino".

Lavié y Pinky juntos en el nacimiento de uno de sus hijos.

Un hombre de familia

Pese de que sus abuelos ocuparon el lugar de sus padres, él no se dio por vencido y quiso sanar las heridas del pasado. Durante toda su vida pensó que su papá biológico había muerto, pero descubrió, muchos años después, que este era parte de una familia tradicional ligada a la justicia rosarina y ocupaban un rol muy importante en la sociedad civil. Su madre fue empleada en la casa de él y de allí nació una relación "prohibida" debido a la diferencia de clase. La triste noticia de esta parte de su vida fue que para el momento en que averiguo estos detalles, su progenitor ya había fallecido, por lo cual nunca lo pudo conocer.

En cuanto a su vida personal, si bien siempre tuvo un perfil muy bajo, tuvo 3 mujeres que le marcaron su vida. En un primer momento, estuvo en pareja con Lidia Labarque, con quien tuvo a Dolly Lavié. Después se casó con la conocida locutora y periodista, Pinky. De esta relaciono nacieron dos de sus hijos: Leonardo y Gastón, de los cuales el mayor falleció a causa de un cáncer de vejiga a los 45 años. Tras el divorcio, conoció a Laura Basualdo, con quien comparte su vida desde hace casi cuatro décadas y tienen 2 hijas llamadas Manuela y Agustina.