Cris Miró interrumpió los estándares de belleza de la televisión nacional con su magnetismo, frescura, sensualidad y perspicacia, ya que se convirtió en la primera mujer trans del país que llegó a encabezar grandes proyectos artísticos a pesar de las adversidades que le ponía la sociedad. Mientras que estaba en su momento de mayor éxito, su salud comenzó a empeorar y poco tiempo después falleció en medio de un gran misterio. A 23 años de su muerte, la actriz se convirtió en leyenda y hoy en día es una referente social de la diversidad y la aceptación.

Nació el 16 de septiembre de 1965 en el barrio porteño de Belgrano bajo el nombre de Gerardo Elías. Su familia era clase media y estaba compuesta por el padre, Esteban Virgues que se desarrollaba como oficial de la Armada; la madre, Hilda de Virgues, que era ama de casa, y el hermano mayor llamado, Esteban. Cursó el colegio primario en una escuela mixta que estaba enfrente de su casa, pero cuando inició el secundario algo en ella cambio y creció el sentimiento de no encajar en el mundo que la rodeaba. Una tarde, cuando tenía 16 años, su papá le preguntó qué le pasaba porque la notaba rara y a pesar del miedo que la gobernaba, se sinceró y le confesó que se identificaba como mujer. En medio de la sorpresa, el progenitor la abrazó y le prometió que iba a respetar su decisión.

Desde el momento que saco a la luz su verdadera identidad, su familia no genero ningún conflicto, sino que la apoyo y contuvo a lo largo de toda su vida. Cabe destacar que no fue un proceso fácil, ya que debió pasar por consultas con psicólogos y sexólogos, pero sobre todo vivió en carne propia la discriminación y la indiferencia de quienes la conocían. “Desde que nació era diferente, desde muy chiquitito era afeminado, no le gustaba el fútbol, jugaba con muñecas y mi papá era el típico macho de esas épocas. Cris era como una nena, cuando íbamos caminando por la calle siempre la confundían con una nena”, comentó el hermano de la artista en una entrevista.

Tras terminar el secundario, ella ya sabia que quería ser actriz y bailarina, pero comenzó a estudiar odontología en la Universidad de Buenos Aires, y en paralelo, tomó clases de baile en la academia de Julio Bocca y actuación con Alejandra Boero. Ellos años de estudio fueron muy lindos, pero a la vez un tanto extraño, porque de día no vivía como mujer, pero de noche se convertía en una bella figura femenina que hipnotizaba a todos con sus ojos claros, su mirada conquistadora y su largo pelo negro. En aquel entonces decidió que su nuevo nombre seria Cris y su apellido “Miró” en referencia al pintor español Joan Miró.

Su llegada a los medios

En 1993, mientras estaba en un coctel en un boliche, conoció al diseñador Juanito Belmonte, quien fue el primero que la ayudo a entrar al ambiente artístico. Tras dos años de formación y esfuerzo, consiguió su primera participación en la película "Dios los cría" de Fernando Ayala, asimismo, interpretó a la "Mujer Rata" en "La Peste" del cineasta Luis Puenzo. Como no le llegaban ofertas importantes, tomo la decisión de irse a España a probar suerte, pero fue convocada por Lino Patalano para sumarse a un espectáculo llamado "Viva La Revista" que se hacía en el Teatro Maipo.

Aquella participación le dio renombre a Cris y la posiciono artísticamente. A fines del 93, fue galardonada como "La vedette del Año", siendo de esta manera la primera mujer trans que recibió la distinción y que se consagró públicamente en la industria nacional. Año a año su carrera fue creciendo y la popularidad también. De hecho, fue muy apreciada por el público y tuvo la posibilidad de participar en grandes proyectos como "Más locas que una vaca", "Más piñas que las gallutas", entre otras. Además, trabajó con renombradas figuras, capos cómicos, actrices y productores.

La misteriosa e inesperada muerte

Para 1997 su salud comenzó a ser inesperadamente un gran problema. Mientras ensayaba levantó fiebre, se le despertó una fuerte alergia y sitió agobiantes dolores en el pecho. En ese momento se trasladó al sanatorio Santa Isabel, del barrio de Caballito, donde quedo internada y fue sometida a una serie de intensos estudios y análisis clínicos. Si bien aseguraban que no sabían que tenía, fue atendida más de 3 veces en menos de 6 meses porque su salud estaba cada vez más débil y su peso estaba muy por debajo de lo que solía tener.

Al no tener respuestas acerca de lo que le pasaba, concurrió al Hospital Fernández, donde trabajaba su hermano mayor. Allí fue diagnosticada con una afección pulmonar, aunque también hubo quienes sostenían que se estaba enfrentando al HIV y otros aseguraban que era un fuerte cáncer linfático. Rápidamente, se encendieron las alarmas y la preocupación se instaló dentro del ambiente. Tiempo después, el jueves 20 de mayo de 1999, volvió a quedar internada y hasta debió recibir una transfusión de sangre. Unos días más tardes, entró en estado de coma y finalmente, Cris Miró falleció el 1 de junio.

A pesar de que su muerte fue un completo misterio porque nunca se supo con exactitud porque sucedió, desde aquel momento se convirtió en una leyenda de la diversidad y el respeto. Para que su recuerdo no deje de existir, recientemente se informó que se realizara una serie sobre la vida de Cris. En principio, el papel de la vedette iba a ser interpretado por Mariana Genesio Peña, pero por compromisos laborales no se pudo concretar la actuación. A raíz de esta cuestión, la producción de la ficción abrió el casting.