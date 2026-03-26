Laurita Fernández quedó afuera de El Nueve: quién la reemplazará definitivamente

Llega otra mala noticia para Laurita Fernández. Tras blanquear su romance con Matías Busquet, y en medio del escándalo por la millonaria demanda de su exrepresentante, ahora trascendió que la conductora quedó afuera de El nueve. Ya tiene reemplazo definitivo y no volverá al aire en ese ciclo.

Todo comenzó a definirse en las últimas horas. Juan Etchegoyen, que había adelantado la posibilidad hace tres semanas, volvió a ratificar su información después de que circularan versiones sobre un posible regreso de la bailarina a la señal.

"Quiero abrir el programa con una información de último momento que tiene que ver con una confirmación en un canal: Laurita Fernández tal como te lo adelanté quedó afuera de la señal de aire", arrancó diciendo el conductor de "Mitre Live". El anuncio puso fin a la incertidumbre y confirmó lo que muchos ya sospechaban: el ciclo seguirá, pero sin su figura central.

El elegido para ocupar el lugar de Laurita es Hernán Drago. Según contó Etchegoyen, al modelo ya le confirmaron que seguirá todo el año conduciendo "Bienvenidos a ganar" porque en el canal están muy contentos con el rating que viene cosechando.

En las próximas horas, cuando Drago regrese a Buenos Aires, firmará el contrato que lo ata al programa por el resto de la temporada. La decisión de la productora y la señal pone punto final a los rumores y le da al exmodelo la oportunidad de consolidarse al frente de un ciclo diario.

El alejamiento de Laurita no fue sorpresivo para quienes siguen de cerca su carrera. La propia conductora había anticipado el año pasado que su ciclo en el canal estaba cumplido, un comentario que encendió las primeras alarmas sobre un posible desgaste. "Ahí empezó un poco el desgaste que hubo entre ella, la productora y el canal", explicó Etchegoyen. Lo que vino después fue una serie de pedidos que, según fuentes cercanas, terminaron de sellar la salida de la bailarina.

"Además, a mí me dicen que ella quería cambiar el programa por completo y pidió una serie de condiciones. Cambiar el jurado. Cambiar el equipo. Cambiar formato. Cambiar escenografía y aumento de sueldo", detalló el comunicador. Ese combo de exigencias, sumado a la negociación por el contrato, habría generado una distancia imposible de salvar entre las partes. Lo que para Laurita era una necesidad de renovación, para la producción representó un cambio estructural que no estaban dispuestos a afrontar.

A pesar de la salida, Etchegoyen fue claro al destacar el valor profesional de Laurita Fernández. "Yo sé que después Laurita se enoja con la información que estoy dando pero es solo eso, estoy contando lo que pasa Lau. Todo lo que fui contando se va dando, seguramente conducirá en otro lado porque es una gran profesional", concluyó.

Con la confirmación de Hernán Drago como su reemplazante, la bailarina ahora deberá rearmar su futuro laboral mientras enfrenta un presente complejo marcado por los conflictos personales y judiciales que la mantienen en el centro de la escena mediática.