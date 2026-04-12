Brian Sarmiento y Danelik, a punto de tener sexo en "Gran Hermano 2026", tuvieron un problema íntimo que frenó la pasión: "Nos besamos y..."

La temperatura en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" subió varios grados este fin de semana. El vínculo entre Brian Sarmiento y Danelik Star, tras su beso apasionado, se tornó más serio. Y mientras el exfutbolista es señalado por intentar besar a Solange sin su consentimiento, en la madrugada del fin de semana tuvo un encuentro muy cercano con la tucumana. La pareja casi tiene sexo, pero un problema íntimo frenó la pasión en el momento clave.

Brian y Danelik estaban en llamas. Luego de darse el sí mutuo y elevar la temperatura con caricias y besos, el ex Banfield puso el freno de mano y le explicó a la participante que no podía seguir avanzando. El motivo: sentía fuertes dolores en los genitales, una molestia que le impidió consumar el encuentro. La noche de amor quedó truncada por ese inconveniente de salud que ninguno de los dos esperaba.

La noticia no le cayó nada bien a la joven tucumana. Al despertarse, Danelik no se guardó nada y lo divulgó por toda la casa. Yanina Zilli quedó impactada con los detalles que escuchó y hasta le recomendó a su compañera que prueben con la autosatisfacción si las ganas siguen intactas. El momento incómodo se transformó rápidamente en uno de los temas de conversación más candentes del reality.

Los tortolitos tendrían poco tiempo para darle rienda suelta a la pasión. Según varias encuestas, Sarmiento aparece como el gran candidato a abandonar el reality este lunes. Su salida sería celebrada por la mayoría de los concursantes, que ya están cansados de sus malas contestaciones, gritos y destrato constante. El tiempo corre en contra para que puedan concretar lo que quedó a mitad de camino.

Brian Sarmiento sigue generando escándalos en "Gran Hermano Generación Dorada" por sus declaraciones sexuales y algunos videos fuera de lugar. Sin embargo, a muchos les parece muy seductor su perfil. Tanto es así que una famosa ya anticipó que quiere entrar al reality por él porque en la cama "es un 10". Se trata de Catalina Gorostidi, quien participó dos veces del ciclo y confirmó que ya tuvo sexo con el exfutbolista.

"Si entro a la casa voy a tener sexo con Brian Sarmiento. Y no lo dudo. Sé que va a pasar porque afuera ya pasó. Yo no tendría problema. Te voy a hacer el ‘gusanito' y otras cosas que ya sabes", lanzó Catalina. Y cerró: "Estuve con él antes de GH y cuando salí tuvimos unas cositas. Siempre me pareció muy lindo y tiene mucho sex appeal. En la cama es 10 de 10". Mientras tanto, dentro del reality, la historia con Danelik quedó en suspenso por un problema que nadie imaginaba.