Cancelaron función de Soledad Silveyra en teatro por razones de salud: los motivos

Este domingo 12 de abril trascendió que la actriz Soledad Silveyra tuvo que pausar la obra "Quién es quién", que protagoniza junto a Luis Brandoni, debido a cuestiones médicas. En pleno éxito teatral, la noticia inesperada encendió la preocupación de fanáticos y colegas. Ante el revuelo, Carlos Rottemberg brindó detalles sobre la salud de Solita y cómo sigue el proyecto.

"Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa", explicó Rottemberg a Teleshow, llevando tranquilidad sobre el estado actual de la actriz.

Al ser consultado sobre la gravedad del cuadro, el productor remarcó: "Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada. No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien". Así, Rottemberg despejó las dudas y dejó en claro que se trató de una medida preventiva recomendada por los médicos, aunque no dio detalles de la dolencia que la aqueja.

Respecto al regreso de Silveyra a las tablas, Rottemberg adelantó: "En principio será el miércoles, según lo sugerido. Mañana estará más claro". De esta manera, la vuelta de la actriz dependerá de la evolución que muestre en las próximas horas y de la autorización de los profesionales de la salud que la asisten. Mientras tanto, el público espera ansioso la reanudación de una de las comedias más convocantes de la cartelera porteña.

No es la primera vez que esta exitosa comedia, que reúne a dos grandes figuras del teatro argentino, atraviesa momentos de incertidumbre por cuestiones médicas. Durante el verano, la obra debió modificar sus planes y no pudo hacer temporada en Mar del Plata debido a una recomendación médica para que Brandoni permaneciera en Buenos Aires bajo control profesional.

Ese imprevisto obligó a realizar un "enroque" de elencos: "Quién es quién" cedió su lugar en la costa a "El secreto", la pieza protagonizada por Ana María Picchio y Gerardo Romano, que terminó haciendo una temporada muy exitosa.

La salud de Brandoni, de 85 años, también fue motivo de atención en los últimos meses. El pasado viernes 28 de noviembre, el reconocido actor fue hospitalizado de urgencia a causa de un pico de presión arterial, situación que obligó a suspender las funciones.

En ese entonces, Rottemberg llevó tranquilidad: "Brandoni se encuentra estabilizado. Pasó la noche en el sanatorio para su monitoreo y se estima que en unas horas ya podrá regresar a su casa". El productor detalló que la internación fue una medida de precaución y que los estudios no mostraban nada importante.

En todo momento, tanto la familia como el equipo artístico priorizaron la salud de los actores. Por recomendación médica y familiar, se decidió cancelar algunas presentaciones para permitir una recuperación completa y sin sobresaltos. Ahora, con Soledad Silveyra en su casa reponiéndose de esta dolencia menor, las expectativas están puestas en el miércoles. El teatro la espera, el público también, y Rottemberg confía en que pronto volverá a brillar sobre el escenario con la energía que la caracteriza.