La salud de Soledad Silveyra: Tras una fractura, se retiró del sanatorio "bajo su responsabilidad"

El domingo 12 de abril trascendió que la actriz Soledad Silveyra tuvo que pausar la obra "Quién es quién", que protagoniza junto a Luis Brandoni, debido a cuestiones médicas. En el medio, otra noticia inesperada encendió la preocupación de fanáticos y colegas: Brandoni fue internado por un accidente doméstico. Pero ahora se supo que a pesar de no estar en condiciones de ser dada de alta, Soledad Silveyra se retiró tras su internación "bajo su responsabilidad". La decisión, arriesgada, prendió todas las alarmas.

Según La Pavada de Diario Crónica, tras pasar por un sitio especializado, Soledad "Solita" Silveyra se retiró bajo su responsabilidad para poder cumplir con sus compromisos. No era una fisura de costilla lo que tenía, sino una fractura de vértebra, pero le contuvieron el dolor. Ayer comenzaban a grabar la serie de plataforma "Crimen desorganizado" con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Benjamín Amadeo y Martín Bossi. La actriz no quiso frenar el rodaje y prefirió bancarse el dolor antes que dejar tirado el proyecto.

El domingo, cuando se supo de la pausa en la función de "Quién es quién", Carlos Rottemberg salió a dar la cara. "Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa", explicó el productor a Teleshow, llevando tranquilidad.

Y remarcó: "Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada. No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien". En principio, la vuelta a las tablas sería el miércoles, pero nadie imaginaba que la fractura era más seria de lo que contaron.

Lo que llamó la atención fue la decisión de la actriz de irse del sanatorio por su propia cuenta. "Bajo su responsabilidad" significa que los médicos no le dieron el alta, pero ella priorizó el laburo. No es la primera vez que la obra tiene problemas: durante el verano no pudieron hacer temporada en Mar del Plata por una recomendación médica para que Brandoni se quedara en Buenos Aires.

Increíblemente, horas después de la internación de Solita, se supo que Brandoni también estaba internado. Ángel de Brito aseguró que el actor sufrió un pequeño ACV tras una caída en su casa. Pero Rottemberg lo desmintió: "No es un ACV, es un hematoma producto del golpe, que hay que controlar hasta su absorción". Brandoni sigue en observación en el Sanatorio Güemes. Solita, mientras tanto, ya está grabando.