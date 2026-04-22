Susana Giménez pasará por el quirófano a sus 82 años por un problema de salud: "Tiene que volver..."

A dos meses del Mundial 2026, el estado de salud de Susana Giménez generó preocupación tanto en su círculo íntimo como en Telefe. La famosa conductora, una de las grandes figuras convocadas para la cobertura del evento deportivo del año, pasará por quirófano y podría quedar afuera de los planes del canal de las tres pelotas.

En "A la Tarde" (América TV) revelaron que la diva viajó recientemente a Europa para tratar una dolencia que arrastra desde hace años. "Se fue un mes a España porque le recomendaron a un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y una rodilla", informó Luis Bremer.

Durante su estadía en Madrid, Susana Giménez se sometió a un tratamiento innovador y realizó varias sesiones, pero los resultados no habrían sido los esperados. A su regreso al país, el panorama cambió drásticamente. "Tiene que volver a quirófano", aseguró Bremer.

Asimismo, el panelista aclaró que no es una intervención quirúrgica la que se realizará "Su", sino que consiste en la introducción de "un producto suizo/alemán de alta tecnología". Incluso, ya habría fecha tentativa para este procedimiento: "Pasaría por el quirófano el próximo lunes o martes a más tardar", precisó el periodista, lo que abre un gran interrogante sobre la recuperación de Susana de cara al Mundial 2026.

Este problema físico no es reciente y ya había generado dudas en eventos anteriores. Tal como contaron en el ciclo de Karina Mazzocco, la exigencia física de la Copa América en Estados Unidos la hizo replantearse su participación: largas caminatas y jornadas intensas que en la actualidad vuelven a poner en jaque su rol, pese al fanatismo de la diva por el fútbol.

En este contexto, en Telefe ya estarían evaluando un "plan B" de urgencia. De acuerdo con Santiago Sposato, la idea del canal de las tres pelotas sería que Marley e Ian Lucas tomen mayor protagonismo en la conducción del evento.