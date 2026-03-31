La llamativa exigencia de Érica Rivas para hacer el spin off de "Casados con hijos" con Flor Peña: "Quiere que..."

Recientemente, una noticia sacudió a los fanáticos de "Casados con hijos": se viene un spin off de la sitcom, de la mano de Érica Rivas y Florencia Peña. Sin embargo, trascendió que, para encabezar el nuevo proyecto, quien interpretó a María Elena Fuseneco habría impuesto una llamativa exigencia.

De acuerdo a lo que se sabe, la ficción estaría centrada en Moni Argento y María Elena. La historia pondría el foco en la juventud de ambas, en una etapa previa a la llegada de Pepe Argento (Guillermo Francella) y Dardo Fuseneco (Marcelo de Bellis). "Yo no sé si lo están analizando si para plataforma o para contenido vertical", detalló Pampito en "Puro Show" (El Trece), dejando en claro que el proyecto aún está en desarrollo.

Aunque, avanzar con la propuesta no habría sido sencillo, ya que la relación entre Rivas y su compañera habría quedado muy deteriorada tras el regreso de "Casados con hijos" al teatro, instancia de la que la actriz decidió no participar.

"Ustedes se acuerdan que con Érica terminó todo muy mal. En la vuelta al teatro no estuvo y me consta que se arrepintió muchísimo. Porque no está tan bien parada económicamente. Se perdió de ganar millones. Los actores ganaron arriba de palos de dólares con la vuelta de Casados con Hijos", reveló el periodista.

El elenco de "Casados con hijos".

Sobre las diferencias que alejaron a Erica del proyecto teatral, Pampito precisó: "Ella protestó en su momento por los libretos hasta que Gustavo Yankelevich y Guillermo Francella, que fue el director de la obra, le dijeron que no lo haga. Después se arrepintió y le contestaron ahora no".

Además, el conflicto también habría incluido cruces con sus compañeras. "Pero hay algo más. Cuando ella sale a hacer declaraciones en su momento dispara contra las mujeres del elenco, Flor y Luisana (Lopilato), diciendo que no fueron sororas", agregó el presentador de El Trece.

Erica Rivas y Florencia Peña en "Casados con hijos".

En ese contexto, Pampito fue contundente sobre el presente: "Sé que tanto Flor Peña como Luisana Lopilato, se habían ofendido mucho. Pero resulta que ahora, Érica Rivas, para poder hacer esta ficción, quiere que le pida disculpas Flor Peña".

Por el momento, no hay certezas sobre si la actriz logró que su pedido sea aceptado. Sin embargo, lo que trascendió deja en claro que el regreso ya arranca atravesado por tensiones y un conflicto que podría complicar su avance.